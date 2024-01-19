Новый препарат изолирует раковую опухоль

Ученые Российского научного центра радиологии и хирургических технологий имени академика A.M. Гранова завершают доклиническую стадию испытаний нового лекарства для борьбы с онкологическими заболеваниями. Его особенность в том, что оно действует не на саму опухоль, а на клетки вокруг нее. Препарат препятствует их делению, не давая расти новообразованию, а также снижает вероятность возникновения метастазов.

Лекарство показало высокую эффективность в испытаниях на культурах клеток и мышах. Дальнейшие исследования будут проводиться либо на крупных животных, либо на больных на последней стадии рака. Разработка будет применяться как часть комплексной терапии с другими лекарствами, например антибиотиками, стероидными средствами, или с хирургической операцией.

«Методов терапии рака с помощью одной таблетки пока не придумано. Наш препарат будут использовать для того, чтобы локализовать опухоль для ее дальнейшего иссечения хирургом или для лечения совместно с другими лекарствами. Эксперименты на животных показали, что применение разработки препятствует появлению метастаз в 40% случаев. Но сейчас медики ищут наиболее эффективные комбинации нашего средства с другими веществами», — сказала научный сотрудник Российского научного центра радиологии и хирургических технологий имени академика А.М. Гранова Ольга Миколайчук.

Создатели запатентовали формулу лекарства. В нем два основных компонента: действующее вещество — 1,3,5-триазин и антитела, которые отвечают за его доставку. Триазин — аналог азотистых оснований, из которых состоит ДНК. Поэтому, когда он попадает в клетку, она не может отличить его от собственной молекулы, включает его в свою структуру и больше не может делиться дальше. Так вокруг опухоли образуется своеобразная капсула.

Но сложность в том, что триазин может встраиваться не только в больные, но и в здоровые клетки, что препятствует их делению. Преодолеть ее ученым помогли антитела, которые продуцирует иммунная система. Их мишенью выступает окружение опухоли, поэтому, прикрепив к ним триазин, можно адресно доставить его в нужное место в организме и избежать побочных эффектов.

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