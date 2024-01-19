Окружен и безопасен: новый препарат изолирует раковую опухоль
Российские ученые разрабатывают новое лекарство против рака, которое останавливает деление клеток вокруг опухоли. Это мешает новообразованию расти и уменьшает вероятность возникновения метастазов. В качестве действующего вещества в препарате используется азотистое основание, которое клетка принимает за собственную ДНК, в результате чего она теряет способность к размножению. Препарат не может полностью уничтожить рак, однако он способен заметно облегчить работу хирурга или повысить эффективность лекарственной терапии. По мнению экспертов, главным успехом разработчиков можно назвать выявление молекулярных характеристик окружающих опухоль клеток, чтобы нацелить на них антитела.
Взять в кольцо
Специалисты Российского научного центра радиологии и хирургических технологий имени академика A.M. Гранова заканчивают доклиническую стадию испытаний нового лекарства для борьбы с раком. Его особенность в том, что оно направлено не на само новообразование, а на окружающие его клетки. Оно останавливает их деление, тем самым не давая опухоли расти, а также снижает возможность образования метастазов. Препарат уже подтвердил свою эффективность в экспериментах на культурах клеток и мышах. Следующий этап экспериментов будет проводиться либо на более крупных животных, либо на пациентах в терминальной стадии болезни (последняя стадия с неблагоприятным прогнозом). Разработку предполагается использовать в рамках комплексной терапии с другими лекарствами, например антибиотиками или стероидными средствами, или с хирургической операцией.
— Методов терапии рака с помощью одной таблетки пока не придумано. Наш препарат будут использовать для того, чтобы локализовать опухоль для ее дальнейшего иссечения хирургом или для лечения совместно с другими лекарствами. Эксперименты на животных показали, что применение разработки препятствует появлению метастазов в 40% случаев. Но сейчас медики ищут наиболее эффективные комбинации нашего средства с другими веществами, — сказала научный сотрудник Российского научного центра радиологии и хирургических технологий имени академика А.М. Гранова Ольга Миколайчук.
Разработчики уже запатентовали формулу лекарства. Препарат состоит из двух главных компонентов: действующего вещества, в роли которого выступает 1,3,5-триазин, и антител, выполняющих функцию доставки. Триазин — аналог азотистых оснований, из которых состоит ДНК. Поэтому когда соединение попадает в клетку, она не может отличить его от собственной молекулы, встраивает ее в свою структуру и теряет способность делиться дальше. В результате вокруг опухоли образуется своеобразная капсула.
Но проблема в том, что триазин может встраиваться не только в больные, но и в здоровые клетки, останавливая их деление. Решить ее ученым помогли антитела, которые вырабатывает иммунная система. Их мишенью служит окружение опухоли, поэтому, прицепив к ним триазин, можно адресно доставить действующее вещество в нужное место в организме, минимизировав побочные эффекты. Синтезировать антитела для производства лекарства достаточно просто. Например, их можно выделять из мышей, рассказали ученые.
Молекулярные мишени
Еще одна важная составная часть препарата — длинная последовательность углеродной цепи из полиэтиленгликоля, с помощью которой триазин прикрепляется к антителу. Чем длиннее эта последовательность, тем легче антителу скинуть действующее вещество в нужную клетку. Благодаря этому вещество попадает именно в окружение опухоли и не накапливается в других частях организма, что минимизирует побочные эффекты.
Самое интересное в разработке то, что авторы научились находить молекулярные мишени вокруг опухоли, а способ вырабатывать антитела к каким-то определенным молекулам известен давно. Например, эта технология используется для создания сывороток, которые применяют в качестве экстренной помощи против инфекционных агентов, рассказал «Известиям» научный сотрудник Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Михаил Болков.
— Они определили молекулярные характеристики на поверхности или внутри клеток, окружающих опухоль, и нацелили против них антитела. Пока непонятно, этот метод подходит только для каких-то определенных тканей или для всех. Препарат испытывали только на животных, однако в данном случае показатели для них и для человека, скорее всего, будут очень близки, — сказал специалист.
По словам директора научно-образовательного центра «Фармация» СамГМУ Татьяны Рязановой, 1,3,5-триазины известны уже более 200 лет и применяются в качестве гербицидов, пестицидов, антиоксидантов, термостабилизаторов, а также для других целей.
— Основные подходы, заключающиеся в модификации 1,3,5-триазинов, известны, однако полученные соединения могут обладать высоким профилем токсичности. Разработчики использовали интересную стратегию по уменьшению токсичности этих соединений путем адресной доставки в окружение опухоли. Представляют интерес результаты дальнейших исследований, но понятно, что в случае успеха разработка всё равно будет эффективной только в сочетании с другими методами лечения рака, — отметила она.
Завершить разработку препарата ученые планируют через два года.