Окружен и безопасен: новый препарат изолирует раковую опухоль

Российские ученые разрабатывают новое лекарство против рака, которое останавливает деление клеток вокруг опухоли. Это мешает новообразованию расти и уменьшает вероятность возникновения метастазов . В качестве действующего вещества в препарате используется азотистое основание, которое клетка принимает за собственную ДНК, в результате чего она теряет способность к размножению. Препарат не может полностью уничтожить рак, однако он способен заметно облегчить работу хирурга или повысить эффективность лекарственной терапии . По мнению экспертов, главным успехом разработчиков можно назвать выявление молекулярных характеристик окружающих опухоль клеток, чтобы нацелить на них антитела.

Взять в кольцо

Специалисты Российского научного центра радиологии и хирургических технологий имени академика A.M. Гранова заканчивают доклиническую стадию испытаний нового лекарства для борьбы с раком . Его особенность в том, что оно направлено не на само новообразование, а на окружающие его клетки . Оно останавливает их деление , тем самым не давая опухоли расти, а также снижает возможность образования метастазов . Препарат уже подтвердил свою эффективность в экспериментах на культурах клеток и мышах . Следующий этап экспериментов будет проводиться либо на более крупных животных, либо на пациентах в терминальной стадии болезни (последняя стадия с неблагоприятным прогнозом). Разработку предполагается использовать в рамках комплексной терапии с другими лекарствами, например антибиотиками или стероидными средствами, или с хирургической операцией .

— Методов терапии рака с помощью одной таблетки пока не придумано. Наш препарат будут использовать для того, чтобы локализовать опухоль для ее дальнейшего иссечения хирургом или для лечения совместно с другими лекарствами . Эксперименты на животных показали, что применение разработки препятствует появлению метастазов в 40% случаев . Но сейчас медики ищут наиболее эффективные комбинации нашего средства с другими веществами , — сказала научный сотрудник Российского научного центра радиологии и хирургических технологий имени академика А.М. Гранова Ольга Миколайчук.

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Разработчики уже запатентовали формулу лекарства . Препарат состоит из двух главных компонентов: действующего вещества, в роли которого выступает 1,3,5-триазин, и антител, выполняющих функцию доставки . Триазин — аналог азотистых оснований, из которых состоит ДНК. Поэтому когда соединение попадает в клетку, она не может отличить его от собственной молекулы, встраивает ее в свою структуру и теряет способность делиться дальше . В результате вокруг опухоли образуется своеобразная капсула.

Но проблема в том, что триазин может встраиваться не только в больные, но и в здоровые клетки, останавливая их деление . Решить ее ученым помогли антитела, которые вырабатывает иммунная система. Их мишенью служит окружение опухоли, поэтому, прицепив к ним триазин, можно адресно доставить действующее вещество в нужное место в организме, минимизировав побочные эффекты . Синтезировать антитела для производства лекарства достаточно просто. Например, их можно выделять из мышей, рассказали ученые.

Молекулярные мишени

Еще одна важная составная часть препарата — длинная последовательность углеродной цепи из полиэтиленгликоля, с помощью которой триазин прикрепляется к антителу . Чем длиннее эта последовательность, тем легче антителу скинуть действующее вещество в нужную клетку. Благодаря этому вещество попадает именно в окружение опухоли и не накапливается в других частях организма, что минимизирует побочные эффекты .

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Самое интересное в разработке то, что авторы научились находить молекулярные мишени вокруг опухоли , а способ вырабатывать антитела к каким-то определенным молекулам известен давно. Например, эта технология используется для создания сывороток, которые применяют в качестве экстренной помощи против инфекционных агентов , рассказал «Известиям» научный сотрудник Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Михаил Болков.

— Они определили молекулярные характеристики на поверхности или внутри клеток, окружающих опухоль, и нацелили против них антитела . Пока непонятно, этот метод подходит только для каких-то определенных тканей или для всех. Препарат испытывали только на животных, однако в данном случае показатели для них и для человека, скорее всего, будут очень близки , — сказал специалист.

По словам директора научно-образовательного центра «Фармация» СамГМУ Татьяны Рязановой, 1,3,5-триазины известны уже более 200 лет и применяются в качестве гербицидов, пестицидов, антиоксидантов, термостабилизаторов , а также для других целей.

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— Основные подходы, заключающиеся в модификации 1,3,5-триазинов, известны, однако полученные соединения могут обладать высоким профилем токсичности . Разработчики использовали интересную стратегию по уменьшению токсичности этих соединений путем адресной доставки в окружение опухоли . Представляют интерес результаты дальнейших исследований, но понятно, что в случае успеха разработка всё равно будет эффективной только в сочетании с другими методами лечения рака , — отметила она.

Завершить разработку препарата ученые планируют через два года.