Реклама
Прямой эфир
Мир
Глава Венгрии призвала к диалогу с Россией для урегулирования на Украине
Мир
В ООН настоятельно призвали Иран и Пакистан к сдержанности
Мир
ВКС РФ организовали патрулирование линии разграничения Сирии и Израиля
Общество
Вильфанд сообщил о сильных снегопадах на Крещение в центре России
Мир
Сенат США одобрил проект финансирования ведомств страны до начала марта
Мир
Лавров обсудил эскалацию на Ближнем Востоке с главой МИД Сирии
Спорт
Теннисист Медведев одержал волевую победу во втором круге Australian Open
Общество
Поезда МЦД-4 и Горьковского направления МЖД задерживаются в обе стороны
Мир
В Индии не менее 16 человек погибли при опрокидывании лодки с группой школьников
Мир
Байден заявил о препятствии меньшинства в конгрессе по помощи Украине
Интернет и технологии
YouTube заблокировал канал Никиты Михалкова
Общество
В Москве пробки на дорогах достигли девяти баллов
Интернет и технологии
Путин поручил включить формирование этических стандартов ИИ в повестку БРИКС
Мир
Лавров сообщил о контроле талибами власти в Афганистане
Общество
Глава узбекского землячества доставлен в СК РФ по Москве по делу об экстремизме

Россияне смогут проверять украшения на подделку в магазинах

0
Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти хотят обязать ювелирные магазины устанавливать стенды для проверки подлинности изделий, следует из проекта постановления правительства, который разработал Минфин (есть у «Известий»). Зачастую люди, планирующие приобрести украшения, не владеют в полной мере информацией о требованиях законодательства к качеству товара, сказано в документе.

Алмазный фон: спрос на ювелирные украшения вырос на 25%
Почему россияне стали больше тратить на драгоценности

«Низкий уровень информированности потребителей приводит к тому, что они сталкиваются с подменой драгоценных изделий на бижутерию», — отмечается в сопроводительных документах к проекту постановления.

В Федеральной пробирной палате «Известиям» заявили, что изменения в первую очередь направлены на защиту прав потребителей. Также там заверили, что новшества не повлекут за собой существенных материальных издержек со стороны продавцов, зато помогут покупателю узнать больше о товаре.

Важные данные о самом изделии и так доступны по коду на бирке (проба, вес, информация о вставке), сказали в Комитете «Деловой России» по драгоценным металлам, драгоценным камням, ювелирному искусству и народно-художественным промыслам.

«На наш взгляд, в качестве заботы государства о потребителе намного более полезно было бы снижение административной и налоговой нагрузки как на производителей ювелирных изделий, так и на торговлю украшениями», — считают там.

По итогам 2023 года среднерозничные цены на ювелирные украшения в России увеличились почти на 20%.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

С пробами без ошибок: россияне смогут проверять украшения на подделку в магазинах

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024