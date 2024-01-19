Власти хотят обязать ювелирные магазины устанавливать стенды для проверки подлинности изделий, следует из проекта постановления правительства, который разработал Минфин (есть у «Известий»). Зачастую люди, планирующие приобрести украшения, не владеют в полной мере информацией о требованиях законодательства к качеству товара, сказано в документе.

«Низкий уровень информированности потребителей приводит к тому, что они сталкиваются с подменой драгоценных изделий на бижутерию», — отмечается в сопроводительных документах к проекту постановления.

В Федеральной пробирной палате «Известиям» заявили, что изменения в первую очередь направлены на защиту прав потребителей. Также там заверили, что новшества не повлекут за собой существенных материальных издержек со стороны продавцов, зато помогут покупателю узнать больше о товаре.

Важные данные о самом изделии и так доступны по коду на бирке (проба, вес, информация о вставке), сказали в Комитете «Деловой России» по драгоценным металлам, драгоценным камням, ювелирному искусству и народно-художественным промыслам.

«На наш взгляд, в качестве заботы государства о потребителе намного более полезно было бы снижение административной и налоговой нагрузки как на производителей ювелирных изделий, так и на торговлю украшениями», — считают там.

По итогам 2023 года среднерозничные цены на ювелирные украшения в России увеличились почти на 20%.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

С пробами без ошибок: россияне смогут проверять украшения на подделку в магазинах