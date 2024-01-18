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Глава МИД Украины заявил в Давосе о выделении помощи Киеву в любой момент

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Фото: REUTERS/Amir Cohen
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США одобрят выделение очередного пакета помощи Киеву «в любой день», как только конгрессмены договорятся о решении вопроса на южной границе страны, уверен глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. В интервью агентству Bloomberg в Давосе 18 января он особо подчеркнул, что вопрос стоит только о сроках.

«Мы получили заверения, что помощь в пути... это может произойти в любой день. Хорошая новость в том, что конгрессмены не обсуждают, стоит ли оказывать помощь, они пытаются договориться по границе. То есть вопрос не будет или не будет помощь, а когда помощь поступит. <...> Это вопрос договоренности сторон по границе, я уверен. Так что всё может произойти сегодня, завтра, на следующей неделе, через две недели, никто не может сказать. Насколько мы понимаем, мы приближаемся к этой точке и держим руку на пульсе», — заявил Кулеба в интервью.

Украинский министр добавил, что его страна вовсе не крадет деньги у американских налогоплательщиков. По его словам, гораздо важнее сейчас объяснить избирателям в США, что они «получают выгоду» от поддержки Киева в его борьбе с РФ.

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17 января координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что Украина на фоне отсутствия помощи США приближается к истощению запасов некоторых вооружений, включая средства противовоздушной обороны (ПВО). Он добавил, что был бы удивлен, если бы командование ВСУ не обращало внимания на неопределенность с военной помощью от стран Запада.

15 января, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что боевики ВСУ будут сражаться с помощью лопат, если страны Запада перестанут поставлять Киеву оружие. Он отметил, что для Украины на карту поставлено существование. Глава МИДа также выразил недовольство Западом в украинском конфликте.

11 января Джон Кирби заявил, США приостанавливают поставки Киеву оружия и военной техники, так как у Вашингтона не осталось бюджетных средств на оказание финансовой помощи. Он отметил, что для администрации президента США критически важно, чтобы конгресс одобрил дальнейшее финансирование.

8 января Кулеба признавался, что у Киева нет запасного плана на случай, если Евросоюз (ЕС) не направит стране дополнительную финансовую помощь. Он добавил, что, если помощь от европейских государств задержится, минфину Украины придется проявить «мастерство управления».

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.

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