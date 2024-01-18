Глава МИД Украины заявил в Давосе о выделении помощи Киеву в любой момент

США одобрят выделение очередного пакета помощи Киеву «в любой день», как только конгрессмены договорятся о решении вопроса на южной границе страны, уверен глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. В интервью агентству Bloomberg в Давосе 18 января он особо подчеркнул, что вопрос стоит только о сроках.

«Мы получили заверения, что помощь в пути... это может произойти в любой день. Хорошая новость в том, что конгрессмены не обсуждают, стоит ли оказывать помощь, они пытаются договориться по границе. То есть вопрос не будет или не будет помощь, а когда помощь поступит. <...> Это вопрос договоренности сторон по границе, я уверен. Так что всё может произойти сегодня, завтра, на следующей неделе, через две недели, никто не может сказать. Насколько мы понимаем, мы приближаемся к этой точке и держим руку на пульсе», — заявил Кулеба в интервью.

Украинский министр добавил, что его страна вовсе не крадет деньги у американских налогоплательщиков. По его словам, гораздо важнее сейчас объяснить избирателям в США, что они «получают выгоду» от поддержки Киева в его борьбе с РФ.

17 января координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что Украина на фоне отсутствия помощи США приближается к истощению запасов некоторых вооружений, включая средства противовоздушной обороны (ПВО). Он добавил, что был бы удивлен, если бы командование ВСУ не обращало внимания на неопределенность с военной помощью от стран Запада.

15 января, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что боевики ВСУ будут сражаться с помощью лопат, если страны Запада перестанут поставлять Киеву оружие. Он отметил, что для Украины на карту поставлено существование. Глава МИДа также выразил недовольство Западом в украинском конфликте.

11 января Джон Кирби заявил, США приостанавливают поставки Киеву оружия и военной техники, так как у Вашингтона не осталось бюджетных средств на оказание финансовой помощи. Он отметил, что для администрации президента США критически важно, чтобы конгресс одобрил дальнейшее финансирование.

8 января Кулеба признавался, что у Киева нет запасного плана на случай, если Евросоюз (ЕС) не направит стране дополнительную финансовую помощь. Он добавил, что, если помощь от европейских государств задержится, минфину Украины придется проявить «мастерство управления».