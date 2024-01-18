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В Луганске эвакуировали 35 человек из-за загоревшейся елки в квартире

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Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев
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В Луганске пришлось эвакуировать 35 человек, среди которых четверо детей, после того как в одной из квартир начался пожар из-за вспыхнувшей елки. Об этом 18 января сообщает МЧС России.

Возгорание началось после того, что жительница квартиры на пятом этаже поставила возле новогодней елки зажженную свечу. Пламя задело дерево, после чего оно быстро воспламенилось. Возгорание уничтожило 30 кв. м жилья, отмечено в Telegram-канале ведомства.

Жильцы дома были эвакуированы по лестничному маршу. Пострадавших нет. Над ликвидацией огня работали 15 сотрудников и четыре единицы техники МЧС.

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Ранее, 25 декабря, пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение в магазине «Леруа Мерлен» на проспекте Буденного в Красносельском районе Санкт-Петербурга. В ведомстве отметили, что пожар произошел в отделе с новогодней продукцией, загорелись елки и игрушки.

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