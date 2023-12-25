Открытое горение в «Леруа Мерлен» в Санкт-Петербурге ликвидировано
Пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение в магазине «Леруа Мерлен» на проспекте Буденного в Красносельском районе Санкт-Петербурга, говорится в Telegram-канале ведомства 25 декабря.
«Площадь пожара составила 50 кв. м. Погибших и пострадавших нет», — уточнили в МЧС.
В ведомстве отметили, что пожар произошел в отделе с новогодней продукцией, загорелись елки и игрушки.
Спасатели также опубликовали видеокадры с места тушения пожара. Как следует из видео, обгорели две стены небольшого помещения. Сейчас огнеборцы проливают и разбирают конструкции.
Пожар начался утром в этот день. Сотрудников гипермаркета эвакуировали до прибытия пожарных подразделений.