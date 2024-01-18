Реклама
Прямой эфир
Спорт
Теннисист Медведев одержал волевую победу во втором круге Australian Open
Общество
Поезда МЦД-4 и Горьковского направления МЖД задерживаются в обе стороны
Мир
В Индии не менее 16 человек погибли при опрокидывании лодки с группой школьников
Мир
Байден заявил о препятствии меньшинства в конгрессе по помощи Украине
Интернет и технологии
YouTube заблокировал канал Никиты Михалкова
Общество
В Москве пробки на дорогах достигли девяти баллов
Интернет и технологии
Путин поручил включить формирование этических стандартов ИИ в повестку БРИКС
Мир
Лавров сообщил о контроле талибами власти в Афганистане
Общество
Глава узбекского землячества доставлен в СК РФ по Москве по делу об экстремизме
Мир
Страны НАТО начнут на следующей неделе крупнейшие за десятилетия учения
Наука и техника
Космический телескоп «Джеймс Уэбб» обнаружил самую древнюю черную дыру
Мир
Пивная партия Австрии намерена участвовать в выборах в парламент в 2024 году
Общество
День «Сириуса» открылся на выставке «Россия»
Армия
Шойгу осмотрел перспективные образцы ракетного вооружения МКБ «Радуга»
Мир
Лавров назвал суверенным решением отказ Аргентины от вступления в БРИКС

Путин распорядился выделить средства на поиск зарубежной недвижимости СССР

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия выделит средства на поиск, оформление и юридическую защиту принадлежащей стране зарубежной недвижимости, в том числе времен СССР и Российской империи. Распоряжение об этом 18 января подписал президент РФ Владимир Путин.

Субсидию на эти цели получит предприятие по управлению собственностью за рубежом, входящее в Управление делами президента (УДП) России. Предполагается, что средства должны будут покрыть все финансовые затраты на осуществление необходимых действий.

Еще одним указом главы государства предприятию выделена субсидия на возмещение расходов по содержанию и эксплуатации федеральной российской недвижимости за рубежом.

Согласно постановлению, принятому в 2015 году, заниматься поиском и оформлением, а также защитой заграничной недвижимости России в пределах своей компетенции должны УДП и МИД РФ. На эти цели выделялась государственная субсидия. Однако с 2021 года правила выделения финансов были скорректированы, и поиск подобного имущества перестал быть основанием для выделения новых средств. Нынешний указ возвращает субсидии и назначает конкретное уполномоченное предприятие.

Потеряли счет: ЕС не может найти большую часть замороженных российских резервов
Но даже если найдет, использовать их будет проблематично

В августе 2022 года сенатор Алексей Пушков назвал странным и нелогичным требование посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко к Москве о возвращении Киеву «хотя бы трети» имущества Советского Союза за рубежом. Он отметил, что Киеву можно предложить в ответ вернуть России треть от $104 млрд, которые страна оплатила как долг СССР.

До этого, 10 июля, газета The Times сообщила о том, что Украина изучает возможность подачи судебного иска для конфискации недвижимого имущества РФ в Соединенном Королевстве. По информации издания, Киев претендует на 18 объектов стоимостью до £100 млн (7,3 млрд рублей), в том числе на здания представительства военного атташе и торговое представительство РФ.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024