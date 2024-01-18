Путин распорядился выделить средства на поиск зарубежной недвижимости СССР

Россия выделит средства на поиск, оформление и юридическую защиту принадлежащей стране зарубежной недвижимости, в том числе времен СССР и Российской империи. Распоряжение об этом 18 января подписал президент РФ Владимир Путин.

Субсидию на эти цели получит предприятие по управлению собственностью за рубежом, входящее в Управление делами президента (УДП) России. Предполагается, что средства должны будут покрыть все финансовые затраты на осуществление необходимых действий.

Еще одним указом главы государства предприятию выделена субсидия на возмещение расходов по содержанию и эксплуатации федеральной российской недвижимости за рубежом.

Согласно постановлению, принятому в 2015 году, заниматься поиском и оформлением, а также защитой заграничной недвижимости России в пределах своей компетенции должны УДП и МИД РФ. На эти цели выделялась государственная субсидия. Однако с 2021 года правила выделения финансов были скорректированы, и поиск подобного имущества перестал быть основанием для выделения новых средств. Нынешний указ возвращает субсидии и назначает конкретное уполномоченное предприятие.

В августе 2022 года сенатор Алексей Пушков назвал странным и нелогичным требование посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко к Москве о возвращении Киеву «хотя бы трети» имущества Советского Союза за рубежом. Он отметил, что Киеву можно предложить в ответ вернуть России треть от $104 млрд, которые страна оплатила как долг СССР.

До этого, 10 июля, газета The Times сообщила о том, что Украина изучает возможность подачи судебного иска для конфискации недвижимого имущества РФ в Соединенном Королевстве. По информации издания, Киев претендует на 18 объектов стоимостью до £100 млн (7,3 млрд рублей), в том числе на здания представительства военного атташе и торговое представительство РФ.