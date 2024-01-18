YouTube заблокировал канал Никиты Михалкова

Видеохостинг YouTube заблокировал 18 января канал режиссера Никиты Михалкова «Бесогон».

«Этот аккаунт заблокирован за многочисленные или серьезные нарушения правил YouTube в отношении дискриминационных высказываний», — говорится в сообщении, опубликованном на канале.

Канал имел 1,6 млн подписчиков. При переходе по ссылке он становится недоступен.

Ранее, 1 января, Савеловский суд Москвы отказался заблокировать YouTube-канал ведущей и блогера Анастасии Ивлеевой и взыскать с нее 10 млн рублей. В суде объяснили, что каждый видеоматериал имел маркировку 18+ и был защищен механизмами YouTube от несовершеннолетних.