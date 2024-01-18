Выставку «Флот для блокадного Ленинграда» открыли в Кронштадте

Тематическую выставку «Флот для блокадного Ленинграда» в честь 81-й годовщины прорыва блокады открыли в Музее военно-морской славы в туристско-рекреационном кластере «Остров фортов» в Кронштадте. Видео с экспозиции 18 января показали «Известия».

Центральной темой экспозиции стала роль Военно-морского флота (ВМФ) в истории обороны Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. На кадрах можно увидеть, как юным гостям выставки представляют исторические фотографии и наградные листы. Для посетителей собраны тематические стенды, посвященные производству в блокадном городе и другим отраслям.

С приветственным словом на мероприятии выступил вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.

«Очень рад приветствовать вас в важнейшей точке культурно-исторической географии города Санкт-Петербурга. Во всё еще новой точке военно-морской славы действительно проводят большое количество мероприятий, огромное количество важных радостных событий, связанных с этой точкой за последние несколько лет. Конечно, невозможно себе представить, чтобы здесь не открывалась экспозиция, посвященная, пожалуй, главному событию этого года — это 80-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и 81 год с прорыва блокады, который мы празднуем уже сегодня», — отметил он.

Выставка организована при поддержке правительства Санкт-Петербурга, Министерства культуры РФ и Минобороны России и будет открыта в течение трех месяцев.

Осада Ленинграда длилась 872 дня и унесла жизни более 1 млн человек. Прорвать кольцо нацистов, стянувшееся вокруг города, удалось с шестой попытки благодаря операции «Искра». Единственным способом доставить продукты в осажденный город была «Дорога жизни», проложенная по льду Ладоги.

18 января в Санкт-Петербурге в честь 81-й годовщины прорыва блокады Ленинграда зажгут Ростральные колонны. Память павших в дни блокады почтут на мемориальном Пискаревском кладбище.

Корреспондент «Известий» Наталия Оскерко рассказала, что сказки в блокадном городе помогали детям ненадолго забыть об ужасах войны, вырваться за пределы осажденного города или перенестись во времени. Возможно, единственное сохранившееся издание 1939 года — это книга, повествующая о приключениях Буратино в Ленинграде.