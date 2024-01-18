Жительница блокадного Ленинграда рассказала о роли сказок в осажденном городе

Среди жителей блокадного Ленинграда было много детей. Ненадолго забыть об ужасах войны им помогали сказки, которые позволяли вырваться за пределы осажденного города или перенестись во времени. Об одной из них, повествующей о приключениях Буратино в Ленинграде, рассказала 18 января корреспондент «Известий» Наталия Оскерко.

Возможно, единственное сохранившееся издание 1939 года — это не тот самый «Буратино» Алексея Толстого и даже еще не повесть. «На правах рукописи» от ленинградской писательницы Елены Данько показала корреспондент экземпляр книги «Буратино у нас в гостях».

«Они издавались на самом деле для театров, то есть это маленький тираж, чтобы актерам раздать, чтобы это попало в театр. Это пьеса, это сценарий, кукольная комедия в четырех действиях», — рассказала заведующая информационно-библиографическим отделом Российской национальной библиотеки Надежда Веденяпина.

Спустя два года, в феврале 1941 года, вышло полноценное издание «Побежденный Карабас». Однако популярной повесть стать не успела, началась война. По сюжету произведения главные герои приезжают из своей Тарабарской страны вместе с пионерами в Ленинград в поисках счастья для больного папы Карло. За ними следуют и антигерои, Карабас Барабас вместе с лисой Алисой идут по набережной прямо напротив Петропавловской крепости, затем Лиса тащит только что пойманную Мальвину у здания Биржи.

На иллюстрациях Леонида Владимирского, который также выступил создателем картинок к «Золотому ключику», Ленинград залит солнцем, шпиль Петропавловки еще не накрыт мешковиной, а крыша Исаакиевского собора не выкрашена в маскировочный шаровый цвет.

Именно такие воспоминания в голодные и холодные дни блокады спасали маленьких читателей, вспоминает жительница блокадного Ленинграда Ирина Зимнева.

«Сказки, самое главное — сказки. Мама на работе, я в детском, назывался очаг в то время. Нам там читала воспитательница книжки, но чаще мы слушали сказки по радио. Это давало огонек, веру в то, что будет победа, в то, что будет всё хорошо», — вспоминает Зимнева.

В книжке, конечно, тоже счастливый финал: герои побеждают злодея-кукловода и окончательно переезжают в Северную столицу работать в кукольном театре.

Народная артистка России Фаина Костина родилась в 1939 году, но о ленинградских приключениях деревянного мальчика узнала, уже работая в Театре марионеток Деммени. «Золотой ключик» здесь поставили после войны, а «Побежденного Карабаса» — только в 1980-х. Решились на эксперимент — с огромными куклами и живыми актерами в масках.

«Он удался, зрители с удовольствием смотрели. Но это было неподъемно и очень-очень тяжело для работы. Куклы тяжелые, маски, в которых было плохо видно», — рассказала Костина.

Постановку показали около 70 раз — крайне мало для кукольного театра такого уровня. А вот другое произведение Данько «Гулливер в стране Лилипутов» на сцене и сегодня.

К слову, о самой писательнице известно не так уж и много: была художницей, работала вместе с сестрой на фарфоровом заводе. Одна из расписанных ее руками статуэток хранится в Музее Ахматовой — подарок почитательницы.

«Они ходили вместе в кино, они часто приходили в гости к Анне Андреевне, а Анна Андреевна часто позировала для их скульптурных работ, и Елена Данько сделала несколько рисунков», — рассказала хранитель изобразительного фонда Музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме Александра Максимова.

«Побежденный Карабас» — одно из последних произведений Елены Данько. Ее повесть про Буратино до сих пор расходится многотысячным тиражом.

18 января в Санкт-Петербурге в честь 81-й годовщины прорыва блокады Ленинграда зажгут Ростральные колонны. Память павших в дни блокады почтут на мемориальном Пискаревском кладбище.

Осада Ленинграда длилась 872 дня и унесла жизни более 1 млн человек. Прорвать кольцо нацистов, стянувшееся вокруг города, удалось с шестой попытки благодаря операции «Искра». Единственным способом доставить продукты в осажденный город была «Дорога жизни», проложенная по льду Ладоги.