В Санкт-Петербурге в память о прорыве блокады зажгут Ростральные колонны

В России 18 января вспоминают одну из важнейших дат Великой Отечественной войны — день прорыва блокады Ленинграда. Так, в Санкт-Петербурге зажгут Ростральные колонны.

В Санкт-Петербурге встретят 81-ю годовщину спасительного для города события многочисленными мероприятиями. На Ростральных колоннах загорятся факелы, а в полдень орудие Петропавловской крепости даст выстрел.

Память павших в дни блокады почтут на мемориальном Пискаревском кладбище.

Осада Ленинграда длилась 872 дня и унесла жизни более 1 млн человек. Прорвать кольцо нацистов, стянувшееся вокруг города, удалось с шестой попытки благодаря операции «Искра». Единственным способом доставить продукты в осажденный город была «Дорога жизни», проложенная по льду Ладоги.

Ранее в этот день стало известно, что на телеканале РЕН ТВ 28 января состоится телепремьера детективного сериала «Банда «ЗИГ ЗАГ», сюжет которого переносит зрителя в блокадный Ленинград. Группа преступников подделывает продуктовые карточки и оставляет без еды тысячи горожан. Сыщикам предстоит найти врага и спасти людей от голодной смерти.

Корреспондент «Известий» Максим Облендер 16 января рассказал о съемках сериала. Он отметил, что лента основана на исторических документах, а его создатели перед съемками изучили множество различных данных об именах, фамилиях и внешности членов банды.