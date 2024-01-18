Сотни школ в Шотландии закрыли из-за похолодания

Сотни школ в Шотландии закрыты четвертый день из-за низких температур, столбики термометров в некоторых районах опустились до –14 градусов. Об этом 18 января сообщает BBC News.

В самом большом из 32 округов страны Хайленде от занятий полностью или частично освобождены 15 тыс. школьников.

«Почти 190 школ либо закрыты, либо частично закрыты, либо им пришлось открыться поздно из-за снега и льда. На большей части территории Великобритании в течение ночи температура была ниже нуля, при этом предварительные данные Метеорологического бюро указывают на то, что ртутные столбики упали до –13,6 градусов на мосту Таллок в Хайленде», — передает агентство.

На территории страны действует желтый уровень погодной опасности. Более того, со вторника по среду в Великобритании была самая холодная ночь за всю зиму, температура в Далвинни составила –14 градусов. По прогнозам синоптиков, до выходных в некоторых частях Шотландии может выпасть до 40 см снега.

Температурный рекорд в Хайлендсе был зафиксирован в январе 2010 года и составлял –22,3 градуса.

Ранее, 14 января, стало известно, что население французского острова Реюньон местные власти призвали оставаться дома из-за приближающегося циклона, который принесет ураган. Красный уровень опасности был объявлен до утра 16 января.