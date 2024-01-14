Власти острова Реюньон призвали жителей не покидать дома из-за сильного урагана

Население французского острова Реюньон местные власти призвали оставаться дома из-за приближающегося циклона, который принесет ураган, передает 14 января телеканал BFMTV.

«На острове Реюньон будет объявлена ​​красная тревога в связи с приближением циклона Белал. Население просят соблюдать самоизоляцию в качестве меры предосторожности», — сообщают журналисты, ссылаясь на префекта острова Жерома Филиппини.

Префект принял решение объявить красный уровень опасности с 20:00 по местному времени (19:00 мск) 14 января до утра 16 января.

Также в рамках предосторожности местный аэропорт будет закрыт с 16:00 по местному времени (15:00 мск) воскресенья. Рейсы на понедельник уже отменены.

Синоптики Météo France прогнозируют, что циклон Белал может «оставить след в истории острова Реюньон». Скорость ветра может превышать 200 км/ч на побережье и 250 км/ч и более на высотах острова, передают журналисты.

«Разрушительные и опустошительные ветры, могут нанести огромный ущерб», — предупредили в метеорологической службе.

Всего на острове, по данным телеканала, проживают около 870 тыс. человек.

В прошлый раз сильнейший ураган бушевал на острове в 2014 году. Тогда из-за циклона Бежиза начался ураган, который оставил без электричества 130 тыс. квартир, а 25% домов без водоснабжения.