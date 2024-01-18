В Росавиации рассказали о работе аэропортов Москвы в снегопад
Подмосковные аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский оснащены достаточными силами и средствами для работы в снегопад, авиагавани работают в штатном режиме. Об этом в четверг, 18 января, сообщили в Росавиации.
«В условиях снегопада в Москве и области аэропорты столичного региона (Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский) по состоянию на 15:30 мск работают штатно, задержек на вылет по метеоусловиям нет», — заявили в агентстве.
Контрольные чистки полос выполняются по мере необходимости.
Росавиация и Госкорпорация по организации воздушного движения усилили мониторинг работы аэропортов и авиакомпаний в столичном регионе.
Ранее в этот день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил жителей и гостей Москвы о приближении снежного бурана. К вечеру погодная ситуация станет хуже, добавил он.