Аналитик не исключила рецессии в экономике Германии в 2024 году

В 2024 году в Германии возможна рецессия, хотя и не слишком глубокая, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Об этом она рассказала «Известиям» 18 января.

«В Европейском центробанке в декабре 2023 года не исключали, что Германия в первом полугодии 2024 года войдет в состояние «технической рецессии», под которым подразумевался неглубокий спад экономики. В 2023 году, по предварительным данным, экономика Германии снизилась на 0,3%, и такая динамика может считаться «технической рецессией», которая, скорее всего, будет продолжаться и в 2024 году», — отметила эксперт.

По ее словам, причины этого — всё те же негативные явления, которые влияли на немецкую экономику в 2023 году. Среди них высокие процентные ставки, которые будут актуальны для экономики еврозоны как минимум до лета, сохраняющаяся высокая инфляция, нарушения цепочек поставок сырья и товаров, отказ от дешевых энергоресурсов из России, особенно от трубопроводного газа, и его последствия в виде резких колебаний цен на энергоносители, уход энергоемких предприятий в другие страны, где электричество дешевле, а также высокая конкуренция на рынках ряда товаров с более дешевыми, но не менее качественными аналогами из Китая, уточнила аналитик.

Мильчакова обратила внимание на то, что эксперты крупнейших европейских инвестиционных банков прогнозируют спад экономики ФРГ в текущем году в рамках от 0,1 до 0,5%.

«А Институт экономики Германии в Кельне спрогнозировал, что ВВП Германии в 2024 году снизится на 0,5%. Это не самый глубокий спад, и, на наш взгляд, более корректно его было бы называть не «рецессией», и даже не «технической рецессией», а стагнацией. В 2025 году, скорее всего, экономика Германии сможет преодолеть негативные явления 2022–2024 годов, но, как уже прогнозировал МВФ в прошлом году, ее темпы роста окажутся ниже темпов роста мировой экономики и даже ниже, чем в ряде стран восточной Европы», — сказала аналитик.

Накануне вице-канцлер ФРГ, министр экономики Роберт Хабек заявил, что немецкая экономика пострадала из-за отказа от российского газа, покупка которого была выгодна стране. Еще одной причиной ослабления экономики он назвал зависимость экономического роста от экспорта, который в последние годы уменьшился.