Обвинение запросило почти пять лет колонии для Стрелкова
Прокурор попросил суд приговорить бывшего главу министерства обороны ДНР (Донецкой Народной Республики) Игоря Стрелкова (Гиркина) к почти пяти годам колонии. Об этом 18 января сообщил «Известиям» его адвокат Александр Молохов.
«Прокурор запросил четыре года 11 месяцев лишения свободы в колонии общего режима», — рассказал защитник Стрелкова.
Судебное заседание прошло в закрытом режиме, так же, как и весь процесс в отношении экс-министра.
Экс-глава минобороны ДНР обвиняется в публичных призывах к экстремизму с использованием интернета (по ч. 2 ст. 280 УК). Согласно статье, ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Он находится в СИЗО с 21 июля. В сентябре Мещанский суд Москвы продлил до 18 декабря срок его ареста, в середине октября Мосгорсуд признал продление законным, в декабре суд продлил арест еще на полгода.
Стрелков был министром обороны ДНР с мая по август 2014 года. После сложения полномочий жил в России.