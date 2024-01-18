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В Москве объем проданных квартир в новостройках вырос на треть за 2023 год

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Объем проданных квартир в новостройках Москвы за 2023 год вырос на треть, говорится в исследовании Level Group, с которым ознакомились «Известия» 18 января. Эксперты также отметили, что количество ипотечных сделок увеличилось на 43%, неипотечных — на 9%.

«Мы отмечаем резкий рост в динамике ипотечных сделок с августа 2023 года, при этом пиковые показатели были зафиксированы в декабре, когда была достигнута рекордная доля ипотечных сделок — 80%. Мы связываем это с ажиотажным спросом со стороны населения, которое стремилось приобрести недвижимость, пока сохранялись старые условия по льготным ипотечным программам», — рассказала директор по стратегическому маркетингу и продукту Level Group Александра Мамохина.

По ее словам, также значимым триггером стал рост цен на недвижимость ввиду целого ряда причин, в числе которых ослабление курса рубля и рост ключевой ставки.

По информации компании, всего в январе—декабре прошлого года на первичном рынке столицы было заключено 80,5 тыс. договоров долевого участия. Это на 32% больше, чем в 2022-м. Как объяснили эксперты, специальные предложения на квартиры в новостройках от застройщиков для стимулирования покупательской активности одновременно с господдержкой в части льготного кредитования позволили спросу восстановиться после минимальных значений осени 2022 года.

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Ранее, 16 января, в риелторской и консалтинговой компании «Метриум» сообщили «Известиям», что средневзвешенная цена 1 кв. м квартир и апартаментов в новостройках столицы на конец декабря 2023 года составила 326,3 тыс. рублей. За год стоимость выросла на 23%.

В начале января управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов рассказал, что в России в начале 2024 года стоимость новостроек массового сегмента и бизнес-класса может снизиться.

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