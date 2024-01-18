Футболист Круговой объяснил решение играть за ЦСКА

Футболист сборной России Данил Круговой объяснил, почему принял решение перейти из «Зенита» в ЦСКА летом 2024 года. Об этом он написал 18 января в своем Telegram-канале.

«Решение, которое я принял, обдуманное и взвешенное. Не хочу спекуляций и скажу как есть: дело не в личных условиях контракта. Предложение, которое поступило со стороны «Зенита», устраивало меня полностью. Это лучшие условия, и я благодарен клубу за это предложение. Но я выбрал играть в футбол», — заявил спортсмен.

Он отметил, что провел свой последний день в основной команде «Зенита». Круговой рассказал, что вел переговоры с клубом 18 месяцев и всё это время продолжал работать и помогать команде. Следующие полгода он проведет в составе «Зенита-2».

Круговой играет в «Зените» с 2019 года. В текущем сезоне Российской премьер-лиги он провел 12 матчей, отметившись одной результативной передачей. В сентябре 2023 года футболист сыграл за сборную России в товарищеском матче с командой Киргизии. 17 января стало известно, что Круговой станет игроком ЦСКА в июле 2024 года.

18 января журналист Иван Карпов рассказал, что Круговой, перед тем как подписать соглашение с ЦСКА, отклонил предложение «Зенита», которое предусматривало контракт на пять лет с зарплатой €2 млн в год. Журналист считает, что тот отказался от сделки, поскольку ему надоело быть запасным.