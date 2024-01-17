Защитник «Зенита» Данил Круговой перейдет в ЦСКА летом 2024 года

Защитник петербургского клуба «Зенит» Данил Круговой подписал контракт с ЦСКА, он перейдет туда летом 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба московской команды в среду, 17 января.

Подписанное соглашение рассчитано до конца сезона-2027/28 и начнет действовать с 4 июня. Кроме того, в договоре предусматривается возможность его продления еще на один сезон.

Круговому 25 лет. С 2020 года он играл за «Зенит». В составе петербургского клуба он провел 105 матчей, забил два мяча и сделал 11 результативных передач. Кроме того, в «Зените» футболист стал трехкратным чемпионом страны и обладателем Суперкубка трижды.