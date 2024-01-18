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Российский футболист Круговой отказался от €2 млн в год в «Зените» ради ЦСКА

Журналист Карпов: Круговой отказался от €2 млн в год в «Зените» ради ЦСКА
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Защитник петербургского «Зенита» Данил Круговой перед тем, как подписать контракт с московским ЦСКА отклонил щедрое предложение сине-бело-голубых, написал 18 января в Telegram-канале журналист Иван Карпов.

По его данным, «Зенит» предложил футболисту контракт на пять лет с зарплатой €2 млн в год.

Журналист счел, что тот отказался от сделки, поскольку ему надоело быть запасным. Он захотел перейти в московский клуб, где больше доверяют российским игрокам, указал Карпов.

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Данил Круговой играет в «Зените» с 2019 года. В текущем сезоне Российской премьер-лиги он провел 12 матчей, отметившись одной результативной передачей. В сентябре 2023 года футболист сыграл за сборную России в товарищеском матче с командой Киргизии.

О том, что Круговой станет игроком ЦСКА стало известно накануне, 17 января. Он перейдет туда в июле 2024 года. При этом, в весенней части сезона он будет выступать за «Зенит-2».

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