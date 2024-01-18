В Росавиации сообщили о снятии ограничений с работы всех аэропортов Москвы
Все аэропорты Москвы снова работают в обычном режиме, введенные ранее ограничения сняты, сообщили 18 января в Росавиации.
«Все московские аэропорты работают штатно. Временные ограничения для Шереметьево сняты», — указано в Telegram-канале представителя ведомства.
Ранее, 18 января, Росавиация ввела временные ограничения в некоторых аэропортах столицы на ряд маршрутов для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Ограничения коснулись как самолетов, так и вертолетов. По состоянию на 14:00 в аэропорту Шереметьево действовал ряд ограничений на прием воздушных судов.
В этот же день источник «Известий» сообщил, что аэропорт Внуково ввел временные ограничения на прием и отправку рейсов. Позднее в его пресс-службе заявили о штатной работе.