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В Росавиации сообщили о снятии ограничений с работы всех аэропортов Москвы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Все аэропорты Москвы снова работают в обычном режиме, введенные ранее ограничения сняты, сообщили 18 января в Росавиации.

«Все московские аэропорты работают штатно. Временные ограничения для Шереметьево сняты», — указано в Telegram-канале представителя ведомства.

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Ранее, 18 января, Росавиация ввела временные ограничения в некоторых аэропортах столицы на ряд маршрутов для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Ограничения коснулись как самолетов, так и вертолетов. По состоянию на 14:00 в аэропорту Шереметьево действовал ряд ограничений на прием воздушных судов.

В этот же день источник «Известий» сообщил, что аэропорт Внуково ввел временные ограничения на прием и отправку рейсов. Позднее в его пресс-службе заявили о штатной работе.

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