В Росавиации сообщили об ограничениях в аэропортах Москвы
В аэропортах Москвы были введены временные ограничения на ряд маршрутов полетов. Об этом 18 января сообщили в Росавиации.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов днем в четверг, 18 января, в московской воздушной зоне были введены временные ограничения на некоторые маршруты полетов самолетов и вертолетов», — говорится в Telegram-канале пресс-секретаря ведомства Артема Кореняко.
Как указано, по состоянию на 14:00 в аэропорту Шереметьево действует ряд ограничений на прием воздушных судов. Внуково работает штатно. На работу аэропорта Домодедово ограничения не вводились.
Уточняется, что воздушные суда, авиадиспетчеры и наземные службы принимают все меры для обеспечения безопасности полетов, что является «безусловным приоритетом».
Ранее в этот день источник «Известий» сообщил, что аэропорт Внуково ввел временные ограничения на прием и отправку рейсов. Позднее в его пресс-службе заявили о штатной работе.