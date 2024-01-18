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В Росавиации сообщили об ограничениях в аэропортах Москвы

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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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В аэропортах Москвы были введены временные ограничения на ряд маршрутов полетов. Об этом 18 января сообщили в Росавиации.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов днем в четверг, 18 января, в московской воздушной зоне были введены временные ограничения на некоторые маршруты полетов самолетов и вертолетов», — говорится в Telegram-канале пресс-секретаря ведомства Артема Кореняко.

Как указано, по состоянию на 14:00 в аэропорту Шереметьево действует ряд ограничений на прием воздушных судов. Внуково работает штатно. На работу аэропорта Домодедово ограничения не вводились.

Уточняется, что воздушные суда, авиадиспетчеры и наземные службы принимают все меры для обеспечения безопасности полетов, что является «безусловным приоритетом».

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Ранее в этот день источник «Известий» сообщил, что аэропорт Внуково ввел временные ограничения на прием и отправку рейсов. Позднее в его пресс-службе заявили о штатной работе.

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