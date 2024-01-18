Госдума приняла закон о праве работников на проценты за задержку зарплаты

Госдума в третьем чтении приняла законопроект о праве работников на проценты за задержку зарплаты. Об этом 18 января «Известиям» сообщил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Законопроектом вносятся изменения Трудовой Кодекс РФ, согласно которым с работодателя будет взыскиваться денежная компенсация в том случае, когда работнику не были выплачены положенные выплаты своевременно, а решением суда было признано право работника на их получение. Размер процентов будет рассчитываться за каждый просроченный день.

«В нынешних экономических реалиях мы уделяем особое внимание поддержке предпринимателей, разрабатывая для них всё новые меры поддержки: отмена НДФЛ, налоговых проверок, усовершенствование льгот для особо важных отраслей. Но крайне важно защитить работников, которые также страдают, когда у руководства возникают финансовые сложности: им не выплачивают зарплаты, положенные компенсации, а иногда незаконно увольняют. Сейчас наша задача — усилиться, чтобы граждане были защищены по закону от любого произвола со стороны работодателей. Многие сотрудники привыкли, что зарплату могут задержать на несколько недель или даже месяцев. Но ведь у людей есть семьи, есть обязательные платежи. И таких прецедентов быть не должно», — заявил Чаплин.

Депутат отметил, что судебные разбирательства займут время, но важно, что недобросовестный руководитель компенсирует каждый день просрочки, включая дни судебных процессов.

«Целесообразным было бы создать реестр недобросовестных работодателей, которые систематически нарушают Трудовой кодекс, чтобы граждане при устройстве на работу понимали, какие могут быть риски и уже только после этого принимали решение о трудоустройстве», — заключил парламентарий.

В конце декабря из исследования рекрутинговой компаним Get experts стало известно, что полностью удовлетворены своими доходами в 2023 году только 5% работников. Чаще всего специалистов не удовлетворяют сумма оклада (68%), объем бонусов (33%), отсутствие ежегодной индексации (32%), отсутствие компенсаций (24%) и серая зарплата (8%).