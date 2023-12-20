Только 5% работников заявили об удовлетворении своими доходами в 2023 году

Полностью удовлетворены своими доходами в 2023 году только 5% работников. Это стало известно из исследования рекрутинговой компаним Get experts, результаты появились в распоряжении «Известий» 20 декабря.

Оценивая итоги уходящего года, большинство работодателей (61%) сказали, что в 2023 году у них не произошло никаких глобальных изменений. В 16% компаний сообщили об открытии новых филиалов и представительств на территории РФ, в 8% — о том, что были закрыты убыточные бизнесы/направления/офисы, еще в 7% компаний открыли новые филиалы и представительства в странах СНГ.

Наиболее актуальными вызовами 2023 года для компаний стали оптимизация расходов (37%), расширение доли на рынке России (35%), борьба за привлечение квалифицированных кадров (26%). Также среди вызовов упоминались автоматизация процессов, сохранение бизнеса, удержание персонала (по 23%), сохранение доли рынка, пересмотр логистических цепочек, поиск новых поставщиков и другие актуальные вопросы.

В 2023 году большинство компаний (86%) вели наем сотрудников: 34% искали только замены, 31% работодателей постепенно расширяли штат, в 21% случаев был отмечен активный рост численности персонала. 4% компаний заморозили все кадровые активности. О сокращениях рассказали 10% работодателей: в 9% случаях сократили только некоторую часть персонала, в 1% случаев — всех в связи с закрытием бизнеса.

В уходящем году 70% работодателей увеличили оклады специалистов за счет окладной части (32%), премии (15%) или обеих частей сразу (23%). В большинстве случаев (42% от всех работодателей, поднявших зарплаты) рост составил 5–10%, в 26% случаев — 11–20%, в 5% — более 20%.

О сокращении выплат сообщили 6% респондентов, в основном оно происходило за счет премиальной части (3%) или окладов и премий одновременно (2%).

В 56% компаний планируется выплатить сотрудникам бонусы по итогам 2023 года: в 32% случаев выплаты получат все сотрудники, в 24% — только некоторые. 15% работодателей сказали, что точно не будут выплачивать бонусы, еще 29% пока не определились в этом вопросе.

Нанимать сотрудников в 2024 году планируют 89% работодателей: 38% собираются увеличивать численность персонала постепенно, 22% будут делать это активно, еще 29% будут нанимать людей только на замену другим сотрудникам, не расширяя штат.

Чаще всего работодатели говорят, что будут нанимать специалистов в сферах продаж (27%), производства (24%) и IT (16%). Также спросом будут пользоваться профессионалы в области закупок и логистики, маркетинга и PR, бухгалтерии и финансов, развития бизнеса и представители ряда других направлений.

5% работодателей сообщили, что планируют сократить часть сотрудников, а в 1% компаний сокращение коснется всего персонала, так как принято решение о закрытии бизнесов. В 4% случаев принято решение о заморозке всех кадровых активностей, еще 1% руководителей не определились и будут действовать по обстоятельствам.

Стратегических изменений в 2024 году не планируют 69% работодателей. Об открытии новых филиалов и представительств в России думают в 17% компаний, о новых филиалах в странах СНГ и за границей — по 5%. В 4% компаний намерены закрыть часть офисов/бизнесов/направлений, которые приносят убытки.

Тремя главными вызовами, с которыми предстоит столкнуться в 2024 году, работодатели называют оптимизацию расходов (38%), борьбу за привлечение квалифицированных кадров (30%) и увеличение своей доли на российском рынке (29%).

Увеличить зарплаты сотрудникам в 2024 году планируют 71% работодателей: в 45% случаев речь идет о прибавке в 5–10%, в 22% случаев — в 11–20%, в 4% компаний рост зарплат ожидается более чем на 21%. Окладную часть будут увеличивать 42% от числа работодателей, заявивших о планах по увеличению зарплат, премиальную — 23%, обе части сразу — 36%.

25% работодателей оставят зарплаты на текущем уровне, 1% — сократят их, 3% пока не определились.

91% респондентов-специалистов сказали, что в данный момент они работают, в том числе 6% параллельно с основной работой занимаются проектами на фрилансе. Не работают 9%.

В 2023 году доход вырос у 53% специалистов. В 30% случаев рост был в пределах 5–10%, в 14% — 11–20%, у 9% доход вырос более чем на 21%. 35% участников опроса говорят, что их доход не изменился, а у 12% он сократился. В основном доход рос за счет роста окладов (56%). О росте премиальной части заявили 15%, о том, что росли обе части, — 28%. У 1% на увеличение дохода повлияли подработки. Причинами роста дохода респонденты называли ежегодную индексацию зарплат (51%), расширение зоны ответственности (18%), смену места работы (17%), повышение (11%) и перевыполнение KPI (3%).

Причины сокращения дохода — смена места работы (31%), отказ компании от выплаты ряда компенсаций (29%), закрытие компании (10%), переход на меньшую ставку (9%) или на другую позицию (8%), инфляция (8%), снижение продаж (3%) и декретный отпуск (2%).

Полностью удовлетворены своими доходами в 2023 году только 5% респондентов, в целом удовлетворены 42% и не удовлетворены 53%. Чаще всего специалистов не удовлетворяют сумма оклада (68%), объем бонусов (33%), отсутствие ежегодной индексации (32%), отсутствие компенсаций (24%) и серая зарплата (8%).

73% профессионалов ожидают роста своих доходов в 2024 году, 25% полагают, что зарплаты останутся на прежнем уровне. О вероятности сокращения своих доходов из-за инфляции заявили 1% респондентов. Еще 1% специалистов затруднились дать прогноз по динамике своего дохода в наступающем году.

Накануне в пресс-службе рекрутинговой платформы hh.ru рассказали «Известиям», что самой востребованной на российском рынке труда в 2023 году стала профессия менеджера по продажам.