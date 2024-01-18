Водитель снегохода погиб в ДТП с грузовиком в Тамбовской области
Снегоход столкнулся с грузовиком на трассе в районе границы Тамбовской и Липецкой областей. Водитель снегохода погиб.
Авария произошла на 331-м км автодороги «Орел – Ливны – Елец – Липецк – Тамбов». По данным LipetskMedia, 70-летний водитель снегохода Yamaha выезжал с поля и пытался пересечь дорогу, в результате чего его снегоход столкнулся с грузовиком Isuzu.
От полученных травм мужчина скончался до приезда скорой помощи, уточняет ИА «Онлайн Тамбов.ру». О травмах 45-летнего водителя грузовика не сообщается.
В Татарстане на дороге Набережные Челны – Нижнекамск 17 января произошло столкновение автомобилей Suzuki и Chevrolet. На месте аварии скончались 57-летний пассажир автомобиля Suzuki и 58-летний пассажир автомобиля Chevrolet, пострадали оба водителя и еще один пассажир автомобиля Suzuki.