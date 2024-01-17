Два человека погибли и трое пострадали в ДТП в Татарстане
Два человека погибли, еще трое пострадали в ДТП в Тукаевском районе Татарстана. Об этом 17 января сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
Отмечается, что авария произошла на 5-м километре автодороги Набережные Челны – Нижнекамск. По предварительным данным, водитель Suzuki выехал на встречную полосу и столкнулся с Chevrolet.
«В результате 57-летний пассажир автомобиля Suzuki и 58-летний пассажир автомобиля Chevrolet скончались на месте ДТП. Оба водителя и еще один пассажир автомобиля Suzuki получили травмы», — говорится в сообщении.
Ранее в этот день источник «Известий» сообщил, что один человек погиб и двое пострадали в массовом ДТП с участием не менее семи автомобилей на КАД в Санкт-Петербурге.