Эксперт оценила прогноз по росту безработицы и сокращению дефицита кадров в РФ

В России проблему дефицита кадров можно смягчить с помощью трудовой миграции, рассказала «Известиям» эксперт Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина.

Ранее в этот день сообщалось, что опрошенные Центробанком аналитики ожидают, что уровень безработицы начнет постепенно расти. Осенью 2023-го он упал до рекордных 2,9%, но уже по итогам декабря ему прогнозируют возврат к 3%. Эксперты предполагают, что на этом уровне он останется и в текущем году. При этом дефицит кадров будет сокращаться, считают экономисты.

«Дефицит кадров — это следствие демографических процессов в стране. В настоящий момент приток в численность населения в трудоспособном возрасте меньше, чем отток. Население в трудоспособном возрасте сокращается», — отметила Лопатина.

По ее словам, российские ученые показали, что повышение пенсионного возраста лишь частично помогло решить проблему. Эксперт выразила мнение, что ситуацию с дефицитом кадров можно смягчить с помощью трудовой миграции — притока иностранной рабочей силы.

«Необходимо понимать, что ни в одной стране никогда уровень безработицы не будет равен нулю. В экономике есть понятие естественного уровня безработицы, простыми словами, это такой уровень безработицы, который позволяет достигать целевых макроэкономических показателей, например, ВВП. К этому уровню и стремятся страны. Он рассчитывается статистически», — добавила также Лопатина.

Ранее, 10 января, президент РФ Владимир Путин заявил, что в России наблюдается минимальный уровень безработицы. Он уточнил, что показателя в 2,9% никогда до этого не было в истории Российской Федерации. Глава государства также отметил большой дефицит кадров в стране.