Названы главные отличия Samsung Galaxy S24 от предыдущих моделей

Независимый IT-эксперт Никита Кораблинов 18 января рассказал «Известиям», чем новые флагманы от Samsung — Galaxy S24 — отличаются от предыдущих моделей, и назвал основные преимущества смартфонов.

Он отметил, что корпус Samsung Galaxy S24 и S24+ сделан из алюминия, а у модели Ultra — из титана, как у новых iPhone 15 Pro и iPhone Pro Max. Компания повысила прочность стекла: она обещает быть выше в четыре раза.

«У базового S24 установлен экран Full HD+ с пиковой яркостью до 2600 нит. У S24+ и S24 Ultra — QHD+ с яркостью до 2600 нит. За счет этого на новых моделях улучшилась графика. Обновленная система охлаждения дает гаджету возможность не перегреваться, что делает телефоны нового поколения удобными для геймеров», — рассказал Кораблинов.

Также эксперт обратил внимание, что в представленных моделях компания внедрила функции с использованием искусственного интеллекта. Например, инновационная модель Gemini от Google позволяет адаптировать любой текст под необходимый стиль, а Note Assist позволяет структурировать любые записи и собирать их в компактные сообщения.

«Circle Search и Google осуществляет поиск без перемещения между приложениями — с помощью выделения интересующего предмета или текста. При этом действие ИИ можно регулировать — распространять только на работу самого гаджета или еще дополнительно с выходом в интернет», — добавил он.

Что касается изображений, то, по его словам, с возможностями искусственного интеллекта теперь можно дополнять пустые пространства на фото, перемещать объекты на изображении и улучшать четкость кадра при оптическом увеличении. При этом каждое измененное фото будет обладать водяным знаком, чтобы избежать распространения дипфейков.

Кроме того, новые модели Galaxy оснащены функцией быстрой передачи данных через Quick Share, что позволяет пользователям Android делиться данными быстрее, подчеркнул Кораблинов.

Также он рассказал, что цены на Galaxy S24 стартуют от $799. За модель Galaxy S24+ придется выложить $999. Стоимость Galaxy S24 Ultra составит $1299. Можно ожидать, что в России в первые недели продаж цена на Galaxy S24+ и Galaxy S24 Ultra будет начинаться от 111 190 рублей и 146 990 рублей соответственно, а на базовый Galaxy S24 — от 89 990 рублей.

«С выходом новых моделей смартфонов цена на предыдущие версии гаджетов обычно снижается. По данным графика изменений минимальной цены в поиске «Яндекса» с февраля 2023 года по январь 2024 года, стоимость Samsung Galaxy S23 256 ГБ снизилась с 79 900 рублей до 60 340 рублей на сайтах разных интернет-магазинов. Цена на модель Samsung Galaxy S23+ 256 ГБ уменьшилась с 99 990 рублей до 64 400 рублей за тот же период. А после выхода на рынок линейки Samsung S24 ее предшественники могут потерять в цене еще 7–10%», — подытожил Кораблинов.

Как выяснили «Известия» 17 января, Galaxy S24 появятся в продаже в России раньше остального мира — уже на этой неделе. Собеседники в ритейле и представители сотовых операторов объяснили, что это станет возможным благодаря тому, что южнокорейский производитель официально не работает на территории нашей страны, а значит, отечественные ритейлеры могут не согласовывать с компанией дату начала продаж.