Россияне назвали главные препятствия для продуктивной работы после праздников

Сервисы «Работа.ру» и «СберЗдоровье» провели исследование и выяснили, сколько времени россиянам требуется, чтобы встроиться в активный рабочий режим после новогодних праздников. В опросе приняли участие более 3500 пользователей сервиса старше 18 лет из всех регионов России. Результаты появились в распоряжении «Известий» 19 января.



Большинству (61%) россиян уже удалось встроиться в активный рабочий режим после новогодних праздников. Лишь четверть (24%) опрошенных пока испытывает с этим трудности, а 15% респондентов не переставали работать в период праздников.

Половине (51%) россиян обычно сразу удается восстановить режим после длительных выходных. 29% респондентов требуется на это до трех дней, а 12% опрошенных необходимо от трех до семи дней. Для включения в активный рабочий режим после отдыха 7% россиян отметили срок в одну-две недели, и лишь 1% респондентов для восстановления рабочего состояния необходимо до месяца.

Среди главных трудностей с возвращением к рабочему режиму большинство россиян выделили недосып (47%) и нежелание работать (42%). Еще четверть (25%) опрошенных отметили большое количество задач. Среди других трудностей — сложности с концентрацией внимания (23%), несобранность (22%), апатия (21%) и ослабление здоровья (12%).

Клинический психолог медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Якушева отметила, что рабочий темп лучше наращивать постепенно. Стоит дать себе пару дней на то, чтобы разобрать почту, составить план дел, пообщаться с коллегами. Это важно делать, даже если на первых порах возникают сопротивление и желание изолироваться.

«Также можно попробовать договориться с «внутренним ребенком», не демотивируя его, ведь ругать бессмысленно и неэффективно, заставлять насильно — значит усиливать сопротивление. Хороший способ — посочувствовать себе, сказав себе «всем знакомо это чувство», «да, первые шаги будут сложными, но дальше станет легче». И дальше, шаг за шагом, потихоньку наращивать темп. Важно напоминать себе, что мотивация придет в процессе деятельности, а не наоборот. Нет точно определенного времени, необходимого для адаптации к рабочему ритму после праздников. Это зависит от продолжительности выходных, физического и психического состояния человека, от уровня стресса или расслабленности, от того, как именно человек проводил эти выходные. Есть люди, которые включаются в работу сразу после выхода на работу, другим может потребоваться несколько дней или даже недель для восстановления», — сказала она.

Такие факторы, как режим сна, питание и физические упражнения, могут влиять на время восстановления мозга, добавила Якушева.

«Среди причин, которые могут мешать вернуться к работе, участники исследования называют недосып. Это действительно часто бывает, если человек не соблюдает хотя бы примерный режим не только в рабочие, но и в праздничные дни. Достаточно буквально за пару дней до возвращения на работу начать ложиться примерно в то же время, что и в будние дни», — заключила врач.

Накануне аналитики группы компаний BestDoctor рассказали «Известиям», что наиболее часто в новогодние праздники россияне обращались к терапевту и педиатру, психологу, неврологу. Среди менее востребованных, но также популярных специалистов в праздники — гастроэнтеролог, гинеколог и уролог.