Реклама
Прямой эфир
Мир
Хантер Байден даст показания в конгрессе США 28 февраля
Общество
Синоптики пообещали москвичам снег и до –2 градусов 19 января
Интернет и технологии
Путин поручил нарастить вычислительные мощности суперкомпьютеров
Общество
Россиянам просят вернуть льготы на обслуживание газового оборудования
Общество
Городские службы зафиксировали около 12 см снега в нескольких округах Москвы
Мир
В США утвердили проект финансирования федеральных ведомств до начала марта
Происшествия
В Каспийске погибла женщина после падения с седьмого этажа дома
Экономика
Китайские банки перестали принимать платежи в долларах из России
Общество
Крещенские купания начались у Главного храма ВС РФ в Кубинке
Общество
Корреспондент «Известий» Ксения Солдатова получила награду от Минобороны РФ
Мир
Глава Венгрии призвала к диалогу с Россией для урегулирования на Украине
Мир
В ООН настоятельно призвали Иран и Пакистан к сдержанности
Мир
ВКС РФ организовали патрулирование линии разграничения Сирии и Израиля
Общество
Вильфанд сообщил о сильных снегопадах на Крещение в центре России
Мир
Сенат США одобрил проект финансирования ведомств страны до начала марта

Россияне назвали главные препятствия для продуктивной работы после праздников

Опрос: недосып является главным препятствием у россиян для работы после праздников
0
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сервисы «Работа.ру» и «СберЗдоровье» провели исследование и выяснили, сколько времени россиянам требуется, чтобы встроиться в активный рабочий режим после новогодних праздников. В опросе приняли участие более 3500 пользователей сервиса старше 18 лет из всех регионов России. Результаты появились в распоряжении «Известий» 19 января.

Большинству (61%) россиян уже удалось встроиться в активный рабочий режим после новогодних праздников. Лишь четверть (24%) опрошенных пока испытывает с этим трудности, а 15% респондентов не переставали работать в период праздников.

Половине (51%) россиян обычно сразу удается восстановить режим после длительных выходных. 29% респондентов требуется на это до трех дней, а 12% опрошенных необходимо от трех до семи дней. Для включения в активный рабочий режим после отдыха 7% россиян отметили срок в одну-две недели, и лишь 1% респондентов для восстановления рабочего состояния необходимо до месяца.

Среди главных трудностей с возвращением к рабочему режиму большинство россиян выделили недосып (47%) и нежелание работать (42%). Еще четверть (25%) опрошенных отметили большое количество задач. Среди других трудностей — сложности с концентрацией внимания (23%), несобранность (22%), апатия (21%) и ослабление здоровья (12%).

«Научитесь оставлять еду на тарелке, когда чувствуете сытость»
Гастроэнтеролог Мария Жарова — о том, как не пострадать от новогоднего застолья

Клинический психолог медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Якушева отметила, что рабочий темп лучше наращивать постепенно. Стоит дать себе пару дней на то, чтобы разобрать почту, составить план дел, пообщаться с коллегами. Это важно делать, даже если на первых порах возникают сопротивление и желание изолироваться.

«Также можно попробовать договориться с «внутренним ребенком», не демотивируя его, ведь ругать бессмысленно и неэффективно, заставлять насильно — значит усиливать сопротивление. Хороший способ — посочувствовать себе, сказав себе «всем знакомо это чувство», «да, первые шаги будут сложными, но дальше станет легче». И дальше, шаг за шагом, потихоньку наращивать темп. Важно напоминать себе, что мотивация придет в процессе деятельности, а не наоборот. Нет точно определенного времени, необходимого для адаптации к рабочему ритму после праздников. Это зависит от продолжительности выходных, физического и психического состояния человека, от уровня стресса или расслабленности, от того, как именно человек проводил эти выходные. Есть люди, которые включаются в работу сразу после выхода на работу, другим может потребоваться несколько дней или даже недель для восстановления», — сказала она.

Такие факторы, как режим сна, питание и физические упражнения, могут влиять на время восстановления мозга, добавила Якушева.

«Среди причин, которые могут мешать вернуться к работе, участники исследования называют недосып. Это действительно часто бывает, если человек не соблюдает хотя бы примерный режим не только в рабочие, но и в праздничные дни. Достаточно буквально за пару дней до возвращения на работу начать ложиться примерно в то же время, что и в будние дни», — заключила врач.

Накануне аналитики группы компаний BestDoctor рассказали «Известиям», что наиболее часто в новогодние праздники россияне обращались к терапевту и педиатру, психологу, неврологу. Среди менее востребованных, но также популярных специалистов в праздники — гастроэнтеролог, гинеколог и уролог.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024