Самозапрет на кредиты — как можно обезопасить себя от мошенничества

Из-за мошеннических действий люди нередко сталкиваются с потерей финансовых средств. Ежедневно злоумышленники создают новые схемы обмана, придумывают разные способы влияния на человека. Чтобы обезопасить граждан от этой проблемы, власти РФ рассматривают законопроект о самозапрете на онлайн-кредитование. «Известия» рассказывают, как работает этот метод защиты и как им можно будет воспользоваться.

Что такое самозапрет на кредиты

Самозапрет на кредитование — это способ защиты финансов клиента, который подразумевает невозможность оформления микрозаймов и кредитов. Соответствующая функция была введена с 1 октября 2022 года по указанию Центробанка РФ. В январе 2023 года был подготовлен законопроект, который сделает такую опцию обязательной для всех кредитных организаций.

Механизм самозапрета будет доступен любому дееспособному гражданину РФ, достигшему совершеннолетия. Наложенный запрет будет действовать до тех пор, пока не поступит соответствующее обращение о снятии ограничений. Воспользоваться услугой можно будет бесплатно и неограниченное количество раз.

Как сообщает РБК, сейчас законопроект находится в активной фазе обсуждения в Госдуме, в документ были внесены поправки ко второму чтению. Нововведение может вступить в силу с января 2026 года.

Как оформить самозапрет на кредиты

Пока что единственный способ оформления самозапрета — лично обратиться в офис банка, у которого предусмотрена соответствующая функция. Условия оформления этого запрета сегодня устанавливаются кредитными организациями.

После вступления в силу законопроекта можно будет направить заявление в любые банки и микрофинансовые организации (МФО). Также предполагается, что эта опция будет доступна через портал «Госуслуги». Обсуждение отдельных пунктов законопроекта продолжается, и механизм еще не утвержден окончательно.

Последствия самозапрета на кредиты

У установления самозапрета на кредиты есть неоспоримые преимущества. Главный плюс такого решения — это безопасность личных данных и всех сбережений. Однако нет никакой гарантии, что злоумышленники не найдут способ обойти эти ограничения.

Также этот метод может помочь лучше управлять своими финансами и избегать излишних трат. Без доступа к кредиту появится возможность принимать финансовые решения, основываясь только на собственных доходах и возможностях.

Отказ от кредита позволяет избежать риска несвоевременного погашения кредитной задолженности или невозможности выплаты процентов по кредиту. Это может уменьшить финансовые проблемы и стресс, связанный с обязательствами перед кредиторами.

Однако помимо положительных есть и отрицательное стороны самозапрета на кредиты. Прежде всего стоит учитывать, что для рассмотрения заявления потребуется время. Его может быть вполне достаточно, чтобы злоумышленники попытались украсть средства со счета.

Также в случае необходимости взять кредит сделать это получится не сразу. Информация о снятии ограничений поступит в бюро кредитных историй в течение нескольких дней.

Отказ от кредита может означать ограничение доступа к дополнительным средствам и ресурсам, особенно в случае неожиданных или срочных финансовых потребностей. В некоторых случаях кредит может быть необходим для приобретения дома, автомобиля или других крупных покупок.

Важно помнить, что решение о самозапрете на кредит должно быть осознанным и приниматься с учетом собственных финансовых обстоятельств и целей. Займы могут быть полезными инструментами, но также несут определенные риски и обязательства.

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