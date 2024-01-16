Дадут ли ипотеку при нулевой кредитной истории в 2024 году

Кредитная история — важный показатель для банков, который помогает оценить платежеспособность клиента. Чем она лучше, тем выше шанс одобрения кредита, особенно если речь идет о крупном займе, например, ипотеке. Однако далеко не у всех людей, которые хотят получить средства на покупку недвижимости, есть кредитная история. О том, как этот фактор влияет на оформление ипотеки, читайте в материале «Известий».

Что такое кредитная история в 2024 году

Кредитная история (КИ) — это сведения о том, как человек выполняет свои долговые обязательства. В ней учитываются все действия по имеющимся и уже погашенным кредитам, рассрочкам, а также другим займам. Кроме того, в КИ включают использование кредитных карт, информацию о банкротстве, исполнительных производствах, алиментах, оплате коммунальных услуг.

Данные хранятся в Бюро кредитных историй (БКИ). Любой банк может запросить их при рассмотрении заявки на ипотеку. Чем длиннее история, тем проще кредитору оценить надежность клиента.

С помощью КИ банк анализирует, как потенциальный заемщик справляется со своими обязательствами. Для этого обычно изучают отрезок времени длиной до семи лет. Если за этот период человек всегда вовремя вносил платежи по кредитам, банк признает его надежным. Это существенно повысит шанс на получение ипотеки или другого займа.

А вот частые просрочки, большое количество микрозаймов, банкротство, долги по алиментам и другие финансовые проблемы, отраженные в КИ, делают заемщика не слишком привлекательным для банка. Договор с таким клиентом связан с высоким риском, поэтому ему могут отказать в кредите или предложить более высокий процент.

Кроме того, КИ влияет на кредитный рейтинг человека. Это показатель, который рассчитывается в баллах от 0 до 999. Чем выше балл, тем надежнее клиент. Высоким считается рейтинг более 594 баллов, а низким — менее 150. Узнать свой рейтинг можно бесплатно в Бюро кредитных историй два раза в год. Допускается проверять его и чаще, но за это придется заплатить.

При оформлении ипотеки кредитная история служит не только показателем добросовестности заемщика, но и источником информации о его текущей долговой нагрузке. Это сумма всех обязательств, которые уже есть у клиента: потребительских кредитов, рассрочек, карт и т. д. На основе этих данных банк определит, насколько целесообразно предоставлять ипотеку. Если сумма всех ежемесячных платежей вместе с ипотечным превышает 50% дохода клиента, кредит ему вряд ли одобрят.

Можно ли взять ипотеку без кредитной истории в 2024 году

Отсутствие КИ само по себе не считается причиной для отказа в ипотеке. Если человек ни разу не брал займов, не значит, что он неплатежеспособен. В таком случае для оценки его финансового состояния банк будет использовать другие параметры. Тем не менее этот фактор может повысить недоверие кредитной организации. Проверить клиента без истории гораздо сложнее, следовательно, риск понести убытки возрастает. Так как ипотека — очень крупный кредит, для перестраховки банк может предложить более высокий процент или меньшую сумму.

Клиента с пустой кредитной историей банки будут оценивать по нескольким критериям. В первую очередь это уровень дохода, который заемщик может подтвердить документально. Ежемесячный платеж по ипотеке с другими обязательствами не должен превышать 50% этой суммы. Если недвижимость приобретают супруги, банк будет рассматривать их общий доход.

При рассмотрении заявки на ипотеку учитывается только официальный доход, такой как зарплата или прибыль от бизнеса. Дополнительный доход заемщику придется подтверждать отдельно, например, с помощью банковских выписок.

Наличие официального трудоустройства и стабильной зарплаты также повышает лояльность банка к клиенту. При этом в большинстве кредитных организаций учитывается стаж. Он должен составлять не менее полугода в общем и не менее трех месяцев — на последнем месте работы. Индивидуальные предприниматели (ИП) и самозанятые также могут получить ипотеку, если у них имеются доказательства стабильного дохода.

Владение крупным имуществом повышает шанс клиента без кредитной истории на получение ипотеки. Недвижимость, машина, крупный банковский счет, ценные бумаги — всё это служит дополнительной гарантией для банка.

Как повысить шанс на одобрение ипотеки без кредитной истории в 2024 году

Если отсутствие кредитной истории кажется серьезным препятствием для получения ипотеки, заемщик может повысить вероятность ее одобрения.

Так, если клиент предоставит большой первоначальный взнос, банк охотнее согласится с ним работать. Обычно требуется около 10–15% от стоимости недвижимости, но для человека без КИ эта сумма увеличивается до 30%. Для заемщика это может быть даже выгодно: чем больше денег он вложит на старте, тем меньше ежемесячные платежи и переплата по процентам.

Еще один способ — привлечение созаемщиков. Это лица, доход которых учитывается наравне с доходом клиента. При этом важно, чтобы созаемщик имел стабильный доход и хорошую кредитную историю, иначе его присутствие снизит шансы на получение ипотеки.

Вероятность одобрения заявки может повысить подтверждение дополнительного дохода, например, от аренды квартиры, подработок и т. д. В таком случае эта сумма будет учитываться вместе с зарплатой или прибылью от бизнеса. Чем стабильнее источник дохода, тем лучше.

Помимо этого, можно стать зарплатным клиентом банка, в котором планируется оформлять ипотеку. К таким клиентам кредитные организации настроены более лояльно, потому что их доход легко проверить. Также им могут предоставить различные льготы и бонусы, в том числе пониженную ипотечную ставку.

Как создать кредитную историю в 2024 году

Кредитную историю всегда можно создать с нуля. Для этого нужно взять потребительский кредит или купить бытовую технику в рассрочку. На первый раз лучше ограничиться небольшой суммой, чтобы не получить отказ и точно иметь возможность вовремя вносить платежи. После погашения можно продолжить сотрудничество с банком, например, взять большую сумму на какую-либо цель.

Другой вариант — оформить в банке, в котором планируется брать ипотеку, кредитную карту. Для создания КИ ею нужно регулярно пользоваться и вовремя возвращать потраченные деньги.

Основное условие формирования кредитной истории — не допускать просрочек платежей и четко соблюдать условия банка. Иначе негативные факторы подорвут образ надежного заемщика, и получить ипотеку будет гораздо труднее.

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