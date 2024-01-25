Запрет на выезд и допуск к гостайне: кого коснется с 1 февраля 2024 года

При поступлении на службу на стратегическое или оборонное предприятие, в силовые структуры или госорганы сотрудник может получить доступ к документам под грифом «секретно». Разрешение на владение государственной тайной требует от работника соблюдать определенные правила. В августе 2023 года в закон «О гостайне» внесли ряд поправок, часть которых вступит в силу с 1 февраля 2024 года. Они касаются как доступа к секретным документам, так и выезда за границу людей, наделенных такими полномочиями. Кроме того, нововведения устанавливает процедуру оформления «секретности» и условия его прекращения. Подробнее о том, что изменится и для кого сохранится ограничение на выезд — в материале «Известий».

Кому откажут в допуске к государственной тайне по № 432-ФЗ

Согласно закону № 432-ФЗ, основаниями для отказа должностному лицу в допуске к государственной тайне может являться признание его недееспособным или ограниченно дееспособным на основании решения суда. Гражданину также будет отказано в предоставлении сведений особой важности при наличии у него медицинских противопоказаний для работы с информацией.

Сотрудник специальных служб не сможет получить доступ к государственной тайне, если он включен в реестр иностранных агентов или если его действия создают угрозу безопасности РФ. Кроме того, в допуске будет отказано в случае уклонения от проверочных мероприятий или сообщения ложных анкетных данных.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Виталий Безруких

С 1 февраля 2024 году в список причин отказа в доступе к гостайне будет добавлено дополнительное основание. Сотруднику не предоставят доступ, если он или его близкие родственники имеют гражданство, ВНЖ или иной документ, который подтверждает право на постоянное нахождение на территории иностранного государства.

Согласно ст. №5 Уголовно-процессуального кодекса РФ, под близкими родственниками понимаются супруги, родители, дети, братья и сестры, а также дедушки и бабушки, внуки и усыновители с усыновленными.

Решение об отказе гражданину в допуске к государственной тайне принимается руководителем органа государственной власти или учреждения в индивидуальном порядке с учетом результата проверки. В случае несогласия с комиссией гражданин имеет право обжаловать данное решение в вышестоящую организацию или суд.

Изначально предлагалось отказывать в «секретности», если у служащего и его родственников есть недвижимость, счета, вклады или иностранные финансовые инструменты. В итоге данную поправку исключили из перечня.

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Новые правила выезда за границу лиц, имеющих доступ к гостайне

Россияне, имеющие доступ к государственной тайне, теперь должны будут уведомлять о выезде за границу ФСБ и СВР. Мера касается в том числе сенаторов, депутатов Госдумы, судей, депутатов законодательных органов субъектов РФ и адвокатов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Запрет на выезд чаще всего устанавливается для чиновников, сотрудников силовых ведомств, а также руководителей компаний с лицензией ФСБ на гостайну. При нарушении закона гражданин должен будет понести определенную ответственность, это может быть и штраф, и даже лишение свободы. Целью подобных ограничений является сохранение государственных секретов в тайне и обеспечение безопасности лиц, которые владеют информацией.

Новая редакция закона предусматривает ряд послаблений, когда граждане с доступом к гостайне всё-таки могут кратковременно покинуть пределы страны. Имеется в виду, например, смерть близких родственников или необходимость экстренного лечения.

Государственная тайна: что такое простыми словами, что к ней относится

Государственной тайной называют информацию, которая имеет особую важность для национальной безопасности и интересов страны и распространение которой может нанести ущерб безопасности России. Защите от разглашения или доступа общественности подлежат сведения о военной, внешнеполитической, экономической, разведывательной, оперативно-розыскной или научно-технической деятельности госорганов и стратегических предприятий.

В перечень также входит информация о разработках, например, производстве новых материалов, оборудования и лекарств. Кроме того, к секретным сведениям относят данные контрразведки, противодействие терроризму и обеспечение безопасности высокопоставленных лиц.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Государственную тайну имеют стратегические и оперативные планы, документы боевого управления по подготовке и проведению операций, стратегическому и оперативному развертыванию Вооруженных Сил РФ и других войск.

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Гостайна: уровни секретности и формы допуска в России-2024

Согласно ст. №24 закона «О гостайне», россияне, допущенные или ранее допускавшиеся к секретным материалам, могут быть временно ограничены в своих правах, и прежде всего в праве выезжать за границу. Срок ограничения указывается в трудовом договоре и составляет в среднем 5-10 лет. Также таким сотрудникам запрещено распространять секретные сведения или рассказывать об открытиях и изобретениях, содержащих такие сведения.

Всего существуют три формы допуска к государственной тайне. Первый, самый высокий уровень, позволяет работать с засекреченными сведениями под грифом «особой важности». Речь идет о данных, разглашение которых может причинить ущерб обороноспособности страны, разведке и науке. Первая степень допуска оформляется сотрудникам прокуратуры, силовикам, сотрудникам особых армейских подразделений и некоторым научным организациям. Они не могут выехать за границу в течение 10 лет с момента последнего допуска.

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Вторая форма допуска предполагает работу со сведениями, которые находятся под грифом «Совершенно секретно». Доступ подобной информации имеют лица, состоящие в органах законодательной и исполнительной власти, сотрудники научно-исследовательских институтов, работники организаций, связанных с оборонным производством. Для таких лиц временное ограничение на выезд составляет пять лет с момента последнего допуска.