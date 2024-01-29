Календарь выборов президента РФ в 2024 году: опубликованы главные даты

Основные дни голосования за кандидата на пост главы государства в 2024 году назначены на 15–17 марта, однако в ряде случаев граждане смогут отдать свой голос и в другие дни, используя дистанционные и иные способы волеизъявления. Подробнее о хронологии выборов президента в 2024 году — в материале «Известий».

29 января, 6 марта 2024 года: запись на онлайн-голосование

Президентские выборы 2024 года, которые назначены на 15–17 марта, впервые будут проходить не только на придомовых избирательных участках, но и дистанционно. В случае если человек живет далеко от места регистрации, он сможет проголосовать в режиме онлайн, но для этого необходимо подать заявление на «Госуслугах» . Сделать это можно с 29 января и до 23:59 мск 11 марта.

Оставить свой голос можно будет с 15 по 17 марта на портале дистанционного электронного голосования (ДЭГ) vybory.gov.ru — для жителей регионов и на портале mos.ru — для москвичей. Гражданам Москвы подавать заявление для участия в онлайн-голосовании не нужно.

Помимо Москвы возможность оставить свой голос онлайн будет доступна в 28 регионах страны, в том числе в Курской, Новосибирской, Владимирской областях, Алтайском, Камчатском, Приморском и Пермском краях, а также в Крыму и Севастополе. Также онлайн-голосование будет доступно в Архангельской, Воронежской, Нижегородской, Псковской, Томской и Ярославской областях, Чувашии и Ненецком автономном округе.

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Частично онлайн-голосование будет доступно в Белгородской, Вологодской, Калининградской, Курской, Калужской, Липецкой, Мурманской, Ростовской, Свердловской и Челябинской областях.

Жители Санкт-Петербурга, Томской и Оренбургской областей не смогут голосовать онлайн на выборах президента в 2024 году. С полным списком регионов можно ознакомиться на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

С 6 марта заявление на онлайн-голосование можно подать через участковую избирательную комиссию (УИК).

25 февраля 2024 года: начало досрочного голосования в отдаленных и труднодоступных местах

С 25 февраля по 15 марта избиратели смогут проголосовать заранее на избирательных участках, которые будут установлены в труднодоступных или отдаленных местах, таких как полярные станции. Такая же мера будет принята в том числе на судах, которые в официальные дни выборов будут находиться в плавании.

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1 марта 2024 года: досрочное голосование за рубежом

Для россиян, находящихся за границей, в дипломатических представительствах будут организованы избирательные участки. Онлайн-голосование не будет осуществляться, но с 1 марта будет доступно досрочное, на местах.

По словам замглавы Центральной избирательной комиссии Николая Булаева, в этом году существуют проблемы с организацией волеизъявления граждан РФ в недружественных странах, связаны они с безопасностью избирателей, а также членов участковых избиркомов. Сложная ситуация сложилась в странах Прибалтики, в Великобритании, Германии, Ирландии, Молдавии, Нидерландах, Польше, Португалии, Словении, Черногории, Чехии, Швеции и ряде других государств.

В некоторых странах существует вероятность, что участки не будут открывать даже в консульствах, однако это решение еще не принято: Министерство иностранных дел, ответственное за организацию выборов за рубежом, изучает ситуацию. «Вместе с тем российская сторона будет делать всё возможное для обеспечения нормального свободного волеизъявления наших граждан за рубежом», — заверил посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович.

7 марта 2024 года: подача заявления в УИК о голосовании вне помещения для голосования

Граждане, которые включены в список избирателей на участке, но по уважительным причинам не могут посетить помещение для голосования, имеют право на осуществление своего волеизъявления вне помещения, отведенного для выборов, в том числе на дому. Основаниями для этого могут служить в том числе состояние здоровья, инвалидность, необходимость ухода за нуждающимися лицами.

Фото: РИА Новости/Виктор Сатановский

Обвиняемые граждане, которые на момент проведения выборов находятся в следственных изоляторах (СИЗО), также имеют право голосовать вне помещения. В день выборов для них организуют избирательные участки непосредственно в СИЗО. К гражданам, которым запрещено покидать место домашнего ареста, могут прийти представители избирательных участков с урнами для голосования.

Голосование вне помещения проводится в день выборов. Чтобы представители УИК пришли к россиянам на дом, необходимо письменное заявление либо устное обращение избирателя (в том числе при содействии других лиц). Данное заявление должно быть подано избирателем в любое время, в течение 10 дней до дня выборов, но не позднее чем за шесть часов до его окончания. Поэтому в 2024 году такое заявление можно подать с 7 марта до 14:00 17 марта.

15–17 марта: дни голосования

Выборы президента России в текущем году впервые будут проходить три дня. Голосование начнется в пятницу, 15 марта, и завершится в воскресенье, 17-го числа. Проголосовать можно будет с 8:00 до 20:00 в любой из дней как на участках, так и дистанционно.

19, 21, 28 марта 2024 года: подведение итогов

Сразу после окончания выборов начинается подсчет голосов, который будет идти непрерывно, пока не определится итог голосования. Члены УИК должны объявить результаты не позднее 19 марта, избиркомы субъектов РФ — не позднее 21 марта. До 28 марта окончательные итоги выборов должна определить ЦИК. Они будут опубликованы в течение трех дней после подписания протоколов.

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Победителем на выборах объявят того, кто получит 50%+1 голос избирателей. Если этого не произойдет, ЦИК должна назначить второй тур, который проводится ровно через три недели после первого. В нем примут участие два кандидата, набравших наибольшее число голосов.

В истории современной России выборы президента в два тура произошли в 1996 году. Тогда в первом туре ни одному из кандидатов не удалось набрать необходимое для избрания число голосов. Больше всего получил Борис Ельцин (35,3%), второе место занял Геннадий Зюганов (32%). В ходе второго тура выборов на второй срок был переизбран Борис Ельцин, за которого проголосовали 63,8% избирателей. За Геннадия Зюганова голоса отдали 40,3% россиян.

7 мая 2024 года: инаугурация избранного президента

Инаугурация президента РФ проходит спустя ровно шесть лет после вступления в должность предыдущего. С 2000 года это происходит 7 мая. Присяга приносится в торжественной обстановке в присутствии сенаторов РФ, депутатов ГД и судей Конституционного суда.