Врач назвал главную опасность воспаления миндалин

Зимой многие люди болеют, и нередко это сопровождается болью в горле. О том, что вызывает воспаление миндалин, нужно ли их удалять и кому такая операция противопоказана, «Известиям» 19 января рассказал врач-отоларинголог «СберЗдоровье», кандидат медицинских наук Калсын Гамзатов.

Как объяснил врач, миндалины и гланды — это скопление лимфоидной ткани в глотке, то есть это разные названия одного и того же понятия. В медицинской литературе принято использовать термин «тонзиллит», что означает воспаление миндалин, или гланд.

По его словам, миндалины могут воспаляться по двум причинам. Почти в 70% случаев к болезни ведет острая вирусная инфекция. В этом случае вместе с миндалинами воспаляется и задняя стенка глотки, а заболевание называют острым тонзиллитом и тонзиллофарингитом. Часто воспалению миндалин при вирусном воспалении сопутствует отек оболочки полости носа и гортани.

«Кроме вирусов к воспалению миндалин приводят бактерии, и в этом случае ставится диагноз «ангина». Чаще всего ангину вызывают стрептококки группы А и стафилококки, реже — грибковые инфекции, хламидии, микоплазмы и бактерии, находящиеся в ротовой полости. Во время ангины миндалины краснеют, отекают, на них появляется налет — сплошной или в виде пятен», — рассказал Гамзатов.

Он отметил, что лечение зависит от причины заболевания. Если к воспалению привели вирусы, то будут прописаны средства, снижающие температуру и снимающие боль в горле. Больному рекомендуется щадящая диета, питьевой и постельный режим. Если болезнь носит бактериальный характер, понадобятся антибиотики.

«Воспаление миндалин необходимо начать лечить вовремя, иначе может возникнуть грозное осложнение в виде образования гноя, что потребует немедленного хирургического вмешательства в условиях стационара. Это заболевание одинаково неприятно и для детей, и для взрослых, а для лиц с ослабленным иммунитетом оно может быть смертельно опасным», — предупредил отоларинголог.

По его словам, показанием к удалению являются хроническое воспаление миндалин с образованием пробок в них, частые бактериальные инфекции миндалин, подозрения на злокачественные опухоли и остановки дыхания во время сна при миндалинах очень больших размеров. Запрещено удалять их при серьезных заболеваниях крови, зубов, сахарном диабете, туберкулезе легких, аномалиях сосудов глотки, при наличии психических заболеваний.

«Особого внимания требует от врача процесс удаления миндалин у детей. Дело в том, что в детстве небные миндалины участвуют в формировании иммунитета, поэтому их обычно не удаляют полностью, а подрезают. Часто это проводится вместе с удалением аденоидов. Полное удаление миндалин показано детям, если заболевание возникает очень часто или ранее был случай образования гнойного процесса», — подчеркнул Гамзатов.

Для сохранения здоровья миндалин врач советует соблюдать правила гигиены полости рта, отказаться от вредных привычек, правильно питаться, так как некоторые заболевания желудочно-кишечного тракта могут стать причиной заболевания.

«Также важно как можно раньше, при первых симптомах, обращаться за консультацией к специалисту. Это можно сделать даже во время онлайн-консультации с помощью специальной камеры, позволяющей врачу произвести осмотр, в том числе горла пациента», — подытожил специалист.

31 октября ведущий медицинский эксперт «ИНВИТРО» Виолетта Бурдакова рассказала «Известиям» об опасных последствиях аденоидов у детей. По ее словам, при хроническом воспалительном процессе может снижаться количество лимфоцитов в крови, а значит, и иммунная защита организма. Также может развиваться острое или хроническое воспаление глоточной миндалины.