В Ленобласти грабители связали и ограбили хозяина частного дома

В Ленинградской области неизвестные ворвались в частный дом, связали хозяина и потребовали ценности, сообщил в четверг, 18 января, источник «Известий».

Инцидент произошел накануне в коттеджном поселке «Парквэй» Первомайского сельского поселения Выборгского района. Двое неизвестных в балаклавах, разбив окно на кухне, проникли в дом и избили хозяина, связали его и потребовали деньги и ценности. Мужчина отказал им, тогда злоумышленники решили найти их самостоятельно. Пока бандиты были заняты, мужчина смог освободиться и выбежать через разбитое окно.

Точная сумма ущерба и количество похищенного имущества устанавливаются.

У потерпевшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибленную рану головы и левого предплечья.

Возбуждено уголовное дело о разбое (ч. 3 ст. 162 УК РФ).

Аналогичный инцидент произошел 11 января в Дагестане. Там полиция задержала двух мужчин, которые ночью проникли в дом пожилых супругов, избили и ограбили их на сумму около 2,3 млн рублей. Забрав средства и украшения, они скрылись, но вскоре были задержаны полицией. Ими оказались 40-летний житель Хасавюрта и 33-летний житель Новочуртаха. Возбуждено уголовное дело по факту разбоя (п.п. б, в ч. 4 ст. 162 УК РФ).