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В Дагестане задержали двух избивших и ограбивших пожилую пару мужчин

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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В Дагестане полиция задержала двоих мужчин, которые ночью проникли в дом пожилых супругов, избили и ограбили их на сумму около 2,3 млн рублей. Об этом в четверг, 11 января, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

«8 декабря 2023 года, примерно в 00:30 мск, в селе Новочуртах, двое неустановленных лиц проникли в дом 65-летнего местного жителя, нанесли телесные повреждения ему и его супруге, после чего, угрожая, завладели деньгами в сумме 1,8 млн руб. и золотыми изделиями, стоимостью 500 тыс. руб.», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Забрав средства и украшения, подозреваемые скрылись, но вскоре были задержаны полицией — ими оказались 40-летний житель Хасавюрта и 33-летний житель Новочуртаха.. Часть денег полицейские изъяли, но остальное злоумышленники успели потратить.

Отмечается, что злоумышленники заранее спилили крепление железной решетки на окне, через которое позже пробрались в дом. Но, зайдя в спальню, столкнулись с хозяевами дома. При помощи угроз травматическим и охолощенным пистолетами, а также ножами, мужчины заставили владельца открыть сейф и отдать его содержимое.

Возбуждено уголовное дело по факту разбоя (п.п.б,в ч.4 ст.162 УК РФ).

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Ранее, 27 декабря, задержанный в Кирове за мелкое хулиганство мужчина напал на полицейского и попытался сбежать из отделения. Впрочем, его сразу же снова задержали правоохранители. По факту нападения возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ («Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти»), предполагающее наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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