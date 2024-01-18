Телеканал РЕН ТВ покажет сериал «Банда «ЗИГ ЗАГ»
На телеканале РЕН ТВ состоится телепремьера детективного сериала, сценарий для которого написала сама жизнь. Премьера стартует 28 января ко дню снятия блокады Ленинграда.
Действие развивается в блокадном Ленинграде. Группа преступников подделывает продуктовые карточки и оставляет без еды тысячи горожан. Предводитель мошенников — ярый адепт лидера нацисткой Германии Адольфа Гитлера, даже в названии банды «ЗИГ ЗАГ» он зашифровал его имя.
Найти врага и спасти людей от голодной смерти предстоит сыщикам. Все персонажи сериала имеют реальных прототипов. Многие детали в точности копируют содержание уголовного дела.
Корреспондент «Известий» Максим Облендер 16 января рассказал о съемках сериала. Он отметил, что лента основана на исторических документах, а его создатели перед съемками изучили множество различных данных об именах, фамилиях и внешности членов банды.
В начале декабря сериал «Банда «ЗИГ ЗАГ» стал лидером топа зрительских симпатий, набрав 8,9 балла в рейтинге проекта в KION. Его премьера на платформе онлайн-кинотеатра состоялась 1 ноября. Высокие оценки сериал получил и на «Кинопоиске» — 7,5 балла из 10 возможных, а также на «Кинотеатр.ру» — 8,2/10.