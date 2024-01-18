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Телеканал РЕН ТВ покажет сериал «Банда «ЗИГ ЗАГ»

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Фото: РЕН ТВ
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На телеканале РЕН ТВ состоится телепремьера детективного сериала, сценарий для которого написала сама жизнь. Премьера стартует 28 января ко дню снятия блокады Ленинграда.

Действие развивается в блокадном Ленинграде. Группа преступников подделывает продуктовые карточки и оставляет без еды тысячи горожан. Предводитель мошенников — ярый адепт лидера нацисткой Германии Адольфа Гитлера, даже в названии банды «ЗИГ ЗАГ» он зашифровал его имя.

Найти врага и спасти людей от голодной смерти предстоит сыщикам. Все персонажи сериала имеют реальных прототипов. Многие детали в точности копируют содержание уголовного дела.

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Корреспондент «Известий» Максим Облендер 16 января рассказал о съемках сериала. Он отметил, что лента основана на исторических документах, а его создатели перед съемками изучили множество различных данных об именах, фамилиях и внешности членов банды.

В начале декабря сериал «Банда «ЗИГ ЗАГ» стал лидером топа зрительских симпатий, набрав 8,9 балла в рейтинге проекта в KION. Его премьера на платформе онлайн-кинотеатра состоялась 1 ноября. Высокие оценки сериал получил и на «Кинопоиске» — 7,5 балла из 10 возможных, а также на «Кинотеатр.ру» — 8,2/10.

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