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Выброс пепла высотой до 3 км зафиксирован на вулкане Эбеко

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Фото: ТАСС/Елена Верещака
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На курильском вулкане Эбеко специалисты зафиксировали пепловый выброс на высоту до 3 км. Об этом 18 января сообщила пресс-служба МЧС России по Сахалинской области.

«Утром 18 января в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация <…> о том, что на вулкане Эбеко <…> произошел пепловый выброс на высоту до 3 км над уровнем моря. Шлейф распространился в восточном направлении на расстояние более 5 км», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Также отмечается, что в городе Северо-Курильске пеплопада нет. В пресс-службе также уточнили, что запах сероводорода не ощущался. Угроза для жизнедеятельности населения отсутствует.

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Ранее, 6 января, сообщалось, что вулканологи зафиксировали пепловый выброс на высоту до 2 км над уровнем моря на курильском вулкане Эбеко. Тогда вулкану был присвоен оранжевый код авиационной опасности. Отмечалось, что активность вулкана представляет опасность для местных авиаперевозок.

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