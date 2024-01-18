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В РФ создали 12-кубитный процессор на сверхпроводниках

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Фото: МФТИ
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Ученые Московского физико-технического университета (МФТИ) начали испытывать первый в России 12-кубитный квантовый процессор на основе сверхпроводников (материалов, проводящих электрический ток без сопротивления и потерь электроэнергии). Вычислительные элементы устройства сделаны из чистого алюминия.

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Созданием разработки специалисты занимались около года. До конца следующего они планируют сделать по той же технологии первый 16-кубитный процессор.

«Для нас это очередной этап, очередной важный шаг. В Физтехе уже есть хорошо отлаженная технология, с помощью которой мы производили пятикубитные и восьмикубитные квантовые микросхемы. Это сложный процесс, включающий, в частности, электронную литографию. Но на этот раз нам пришлось сильно изменить технологические чертежи, так как вместо линейной мы использовали двумерную архитектуру схемы», — рассказал старший научный сотрудник лаборатории искусственных квантовых систем МФТИ Глеб Федоров.

Предыдущие версии процессоров, с меньшим числом кубитов, конструировались как одномерная линия — цепочка со связью только ближайших соседей, а 12-кубитное устройство стало двумерным, расположенным на плоскости, пояснил ученый.

Весь последний год авторы работали над чертежами процессора, рассчитывали его электромагнитные параметры. Затем они выполнили расчеты его квантово-механических характеристик, после чего измеряли показатели процессоров в комнатных условиях. Финальная версия устройства получилась после четвертого повторения.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Свели расчеты: в РФ создали 12-кубитный процессор на сверхпроводниках

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