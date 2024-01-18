Уровень безработицы начнет постепенно расти, ожидают опрошенные ЦБ аналитики. В декабре 2023-го он достигнет 3% (официальная статистика по этому месяцу пока не опубликована, она появляется с лагом). К концу 2024-го показатель сохранится на этом же уровне, следует из свежего макроэкономического опроса Банка России («Известия» его изучили). Для расчета там использовали ответы 27 экономистов.

В декабре 2025-го безработица увеличится до 3,1%, а в последнем месяце 2026-го достигнет 3,2%, указано в прогнозе.

По последним данным Росстата, в ноябре прошлого года безработица была 2,9%, это минимум с 1991-го. На протяжении 2023-го показатель постепенно снижался. Помесячное значение варьировалось от 3,6 до 2,9%, рассказали «Известиям» во ВНИИ труда. Там добавили: весь прошлый год рынок труда работал на соискателя.

В дальнейшем безработица начнет медленно расти, считает преподаватель экономического факультета РУДН Татьяна Ушкац. Среди основных причин — сокращение иностранных инвестиций в реальный сектор. А также ухудшение внутреннего и внешнего спроса на товары и услуги. Кроме того, влиять будет цифровизация и автоматизация производства, отметила эксперт.

Оптимальный уровень безработицы для стран уровня «большой семерки» — 4%, сообщила главный эксперт hh.ru по рынку труда Наталья Данина. Такая безработица будет отражать более здоровые тренды на рынке труда.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Попасть в кадры: опрошенные ЦБ аналитики прогнозируют разворот на рынке труда