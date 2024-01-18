Правительство просят поменять налогообложение по кредитам от работодателей

Систему налогообложения по кредитам, которые сотрудники банков и других организаций получают от работодателей, могут скорректировать, следует из ответа пресс-службы Минфина на запрос «Известий». Сейчас на фоне повышения ключевой ставки люди, которые берут в долг у своих нанимателей, вынуждены платить налоги, сопоставимые с взносами по кредитам.

С письмом о том, что нужно решить проблему налоговой нагрузки сотрудников, которые получают кредит, в том числе на покупку жилья, у работодателей, к главе правительства Михаилу Мишустину обратилась Ассоциация банков России (АБР). «Известия» ознакомились с документом.

В нем отмечается, что в соответствии с законодательством, люди, которые берут взаймы у своих работодателей, должны платить налог на материальную выгоду. Он рассчитывается с разницы процентной ставки кредитного договора и значением в виде 2/3 ставки рефинансирования (ключевой), которая действует в этом году. В соответствии с Налоговым кодексом такой доход облагается по повышенной ставке в 35%.

Сотрудники банков зачастую берут льготную ипотеку у собственных работодателей. Что касается других кредитов у нанимателей, то и они очень распространены. Многие компании включают в соцпакет заимствования на покупку жилья и т.д. для сотрудников. Такие кредиты могут быть беспроцентными или по низкой ставке. Российское законодательство рассматривает это как получение выгоды от экономии на процентах.

Как отмечается в письме АБР, с 2021-го года до 1 января 2024-го действовал мораторий на эти выплаты, однако сейчас эта мера снова работает. При этом Центробанк повысил ключевую ставку до 16%. Как указывается в письме, сумма налогов зачастую сопоставима с выплатами по кредиту. В письме приводится случай, когда по льготной дальневосточной ипотеке сотрудники должны будут уплатить налог в сумме 270 тыс. рублей в год.

Многие компании в рамках социальных пакетов предоставляют беспроцентные кредиты. В таких случаях для сотрудников организаций, которые получают взаймы, размер налоговых выплат за экономию на процентах при повышении ключевой ставки вообще выходит колоссальным.

В связи с этим АБР предложил правительству освободить от уплаты налога на материальную выгоду по кредитам, полученным по льготным программам. Например, это касается сотрудников банков, которые берут у своего работодателя дальневосточную, IT, семейную или ипотеку с господдержкой от 2 до 8%. А по другим взаимосвязанным заемщикам (прежде всего, работникам, взявшим взаймы у работодателя) фиксировать ключевую ставку на момент выдачи кредита, что может защитить людей от резких изменений ключевой.

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