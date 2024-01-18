Реклама
Прямой эфир
Мир
Президент Польши признал усталость Запада от конфликта на Украине
Общество
МЧС предупредило о мокром снеге и метели в Москве 18 и 19 января
Мир
МИД РФ призвал Австралию пересмотреть политику в отношении безопасности в АТР
Экономика
Орешкин сообщил об объеме импорта товаров в РФ в 2023 году в 33 трлн рублей
Мир
CNN узнал о возможном изгнании Трампа из зала суда и его радости из-за этого
Общество
Росавиация закрыла небо для 52 частных самолетов и вертолетов
Армия
Средства ПВО уничтожили две ракеты «Точка-У» и перехватили три БПЛА ВСУ
Мир
Шварценеггера оштрафовали на €35 тыс. за провоз дорогих часов в аэропорту
Мир
Посольство РФ в ЦАР подтвердило обсуждение российской военной базы в стране
Мир
ЦАХАЛ предупредила о высокой вероятности войны на севере Израиля
Мир
Британский эксперт указал на разрушение Россией украинских ПВО и ВПК
Общество
Умер заслуженный артист РФ Александр Вонтов
Мир
Зеленский оценил возможность Трампа прекратить военные действия на Украине
Мир
Глава МИД Ирана провел телефонный разговор с коллегой из Пакистана
Происшествия
В Белгороде объявили ракетную опасность

Пассажиры МЦК совершили уже 1 млрд поездок с 2016 года

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

С 2016 года пассажиры Московского центрального кольца (МЦК) совершили уже 1 млрд поездок. Об этом в среду, 17 января, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По словам чиновника, на сегодняшний день в МЦК, протяженность которого составляет 54 км, включен 31 московский городской вокзал, отмечает телеканал «360». Пассажиров перевозят современные поезда «Ласточка», чей минимальный интервал в часы пик составляет четыре минуты, пишет сайт kp.ru. Кроме того, на МЦК оборудована инфраструктура для родителей с детьми, маломобильных и пожилых граждан, пассажиров с багажом, с велосипедами и самокатами, сообщает агентство городских новостей «Москва».

МЦК начало перевозить пассажиров в 2016 году и продолжает развиваться. После запуска станции «Кутузовская» МЦД-4 завершилась интеграция МЦК с МЦД. Для удобства пассажиров теперь со всех железнодорожных направлений имеются пересадки на МЦК.

Собянин добавил, что также преображаются районы рядом с МЦК, на месте прилегающих бывших промзон появляются современные городские кварталы.

Запрос на удобство: как работает и развивается МЦК спустя 5 лет после запуска
Сервисы на «кольце» продолжают добавлять и совершенствовать

11 января заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что в Москве на всех турникетах подземки и МЦК начали тестировать в открытом режиме оплату проезда через Систему быстрых платежей (СБП). Теперь пассажиру нужно просто сгенерировать QR-код в приложении «Метро Москвы», а затем показать его считывателю на турникете, сообщает телеканал «Звезда».

10 января Сергей Собянин подвел итоги работы общественного транспорта в новогодние и рождественские праздники. Пассажиры совершили 63,5 млн поездок, что на 4% больше, чем годом ранее. Наибольшей популярностью пользовались метро и МЦК. Жители и гости столицы совершили 29,4 млн поездок, отмечает RT.

Ранее в январе Максим Ликсутов сообщил, что пассажиры стали чаще оплачивать проезд банковской картой на турникетах в метро и МЦК. Общий рост составил около 65%, сообщает «Москва 24».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024