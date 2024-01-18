Пассажиры МЦК совершили уже 1 млрд поездок с 2016 года

С 2016 года пассажиры Московского центрального кольца (МЦК) совершили уже 1 млрд поездок. Об этом в среду, 17 января, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По словам чиновника, на сегодняшний день в МЦК, протяженность которого составляет 54 км, включен 31 московский городской вокзал, отмечает телеканал «360». Пассажиров перевозят современные поезда «Ласточка», чей минимальный интервал в часы пик составляет четыре минуты, пишет сайт kp.ru. Кроме того, на МЦК оборудована инфраструктура для родителей с детьми, маломобильных и пожилых граждан, пассажиров с багажом, с велосипедами и самокатами, сообщает агентство городских новостей «Москва».

МЦК начало перевозить пассажиров в 2016 году и продолжает развиваться. После запуска станции «Кутузовская» МЦД-4 завершилась интеграция МЦК с МЦД. Для удобства пассажиров теперь со всех железнодорожных направлений имеются пересадки на МЦК.

Собянин добавил, что также преображаются районы рядом с МЦК, на месте прилегающих бывших промзон появляются современные городские кварталы.

11 января заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что в Москве на всех турникетах подземки и МЦК начали тестировать в открытом режиме оплату проезда через Систему быстрых платежей (СБП). Теперь пассажиру нужно просто сгенерировать QR-код в приложении «Метро Москвы», а затем показать его считывателю на турникете, сообщает телеканал «Звезда».

10 января Сергей Собянин подвел итоги работы общественного транспорта в новогодние и рождественские праздники. Пассажиры совершили 63,5 млн поездок, что на 4% больше, чем годом ранее. Наибольшей популярностью пользовались метро и МЦК. Жители и гости столицы совершили 29,4 млн поездок, отмечает RT.

Ранее в январе Максим Ликсутов сообщил, что пассажиры стали чаще оплачивать проезд банковской картой на турникетах в метро и МЦК. Общий рост составил около 65%, сообщает «Москва 24».