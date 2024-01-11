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Тест оплаты проезда через СБП стартовал на всех турникетах метро и МЦК в Москве

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Фото: ТАСС/Андрей Перечицкий
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Открытый тест оплаты проезда через Систему быстрых платежей (СБП) начался на всех турникетах метро и Московского центрального кольца (МЦК). Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что для того, чтобы воспользоваться платежным сервисом, пассажирам нужно сгенерировать QR-код в приложении «Метро Москвы» и отсканировать его считывателем на турникете, сообщается на сайте aif.ru.

В ходе тестирования специалисты проверят работу технологии на разных устройствах, чтобы сделать сервис еще быстрее и надежнее, передает агентство городских новостей «Москва».

Ликсутов отметил, что Москва является одним из мировых лидеров по количеству способов оплаты проезда в городском транспорте, сообщает телеканал «360».

«Мы не только запускаем инновационные платежные сервисы, но и улучшаем действующие», — приводятся его слова на сайте kp.ru.

Чиновник обратил внимание на то, что СБП — российская технология, которая принадлежит Банку России, По его словам, она абсолютно безопасна и повлиять на ее работу из-за рубежа невозможно, пишет РИАМО. Также он пообещал продолжить внедрять отечественные технологии в столичном транспорте по задаче мэра Москвы Сергея Собянина, сообщает «Москва 24».

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Накануне Собянин сообщил, что метро и МЦК в новогодние дни в Москве стали самыми популярными видами транспорта. По его словам, в новогодние праздники москвичи и гости столицы совершили 63,5 млн поездок на общественном транспорте, а это на 4% больше, чем за тот же период 2023 года.

28 декабря в Центробанке сообщили, что с 1 мая 2024 года лимит бесплатных переводов для россиян между своими счетами через СБП увеличится с 100 тыс. до 30 млн рублей в месяц, передает RT.

Ранее, 28 ноября, директор департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина рассказала «Известиям», что россиянам стали доступны переводы через СБП в пять стран. Среди них — Узбекистан, Таджикистан и Белоруссия. Отмечалось, что наиболее востребована услуга со стороны релокантов и трудовых мигрантов.

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