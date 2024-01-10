Метро и МЦК стали самымии популярными видами транспорта в новогодние дни в Москве

Метро и МЦК в новогодние дни в Москве стали самыми популярными видами транспорта. Об этом в среду, 10 января, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, в новогодние праздники москвичи и гости столицы совершили 63,5 млн поездок на общественном транспорте, а это на 4% больше, чем за тот же период 2023 года, пишет НСН. На метро и МЦК горожане совершили 29,4 млн поездок в указанный период.

По словам Собянина, на наземном транспорте, включая коммерческих перевозчиков, было совершено более 12 млн поездок, уточняет сайт aif.ru. На МЦД — 5,3 млн, а на трамваях горожане прокатились почти 2 млн раз. На такси и каршеринг пришлось 14,7 млн поездок, отмечает телеканал «360».

По Москве во время новогодних каникул ежедневно передвигались около 2,02 млн уникальных автомобилей, пишет RT. Загруженность дорог города не превышала трех баллов, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Как отмечает телеканал «Звезда», в праздничную ночь Московское центральное кольцо (МЦК) работало до 03:00.

8 января заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что Троицкую линию метро Москвы достроят до 2028 года. Строительство линии происходит поэтапно. В 2024 году планируется достроить 11 станций от «ЗИЛ» до «Коммунарки», а до 2028 года должны быть завершены работы еще на шести станциях от «Сосенки» до «Троицка».