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Бывшая первая ракетка мира получила в Испании условный срок за мошенничество

Бывшая первая ракетка мира Аранча Санчес получила условный срок за мошенничество
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/© Kike RincÃ³N
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Испанская теннисистка, бывшая первая ракетка мира Аранча Санчес Викарио и ее экс-супруг признаны виновными в сокрытии активов с целью уклонения от выплаты долга одному из банков Люксембурга в размере €6,1 млн. Об этом сообщила газета El País в среду, 17 января.

По решению суда Барселоны, они приговорены к тюремному заключению условно и должны будут выплатить компенсацию в размере €6,6 млн.

«В эту среду, 17 января, уголовный суд № 25 Барселоны приговорил бывшую теннисистку, признавшую факты, которые ей вменялись, к двум годам тюремного заключения условно за преступление, связанное с присвоением имущества», — указывает газета.

Как отмечается, на судебном заседании чемпионка «Ролан Гарроса» признала свою вину, но заявила, что она не выплатила задолженность потому, что ей не велел этого делать ее муж Хосеп Сантакана, с которым сейчас она в разводе.

«Я не заплатила, потому что муж сказал мне не платить. Я сделала то, что он мне сказал. Я теннисистка и ничего не знаю об активах или компаниях. Я доверяю своему мужу», — сказала она. Сантакана был приговорен к трем годам и трем месяцам тюремного заключения.

Санчес Викарио была первой испанской теннисисткой, которая смогла занять первое местj в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На ее счету 29 титулов в одиночном разряде, в том числе три победы на турнире «Ролан Гаррос» и один на US Open. Профессиональную карьеру спортсменка завершила в 2002 году.

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