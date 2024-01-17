Бывшая первая ракетка мира получила в Испании условный срок за мошенничество

Испанская теннисистка, бывшая первая ракетка мира Аранча Санчес Викарио и ее экс-супруг признаны виновными в сокрытии активов с целью уклонения от выплаты долга одному из банков Люксембурга в размере €6,1 млн. Об этом сообщила газета El País в среду, 17 января.

По решению суда Барселоны, они приговорены к тюремному заключению условно и должны будут выплатить компенсацию в размере €6,6 млн.

«В эту среду, 17 января, уголовный суд № 25 Барселоны приговорил бывшую теннисистку, признавшую факты, которые ей вменялись, к двум годам тюремного заключения условно за преступление, связанное с присвоением имущества», — указывает газета.

Как отмечается, на судебном заседании чемпионка «Ролан Гарроса» признала свою вину, но заявила, что она не выплатила задолженность потому, что ей не велел этого делать ее муж Хосеп Сантакана, с которым сейчас она в разводе.

«Я не заплатила, потому что муж сказал мне не платить. Я сделала то, что он мне сказал. Я теннисистка и ничего не знаю об активах или компаниях. Я доверяю своему мужу», — сказала она. Сантакана был приговорен к трем годам и трем месяцам тюремного заключения.

Санчес Викарио была первой испанской теннисисткой, которая смогла занять первое местj в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На ее счету 29 титулов в одиночном разряде, в том числе три победы на турнире «Ролан Гаррос» и один на US Open. Профессиональную карьеру спортсменка завершила в 2002 году.

В конце декабря сообщалось, что австралийского велогонщика, двукратного призера Олимпийских игр Роана Денниса заподозрили в убийстве жены, чемпионки мира по велоспорту на треке Мелиссы Хоскинс. Как отмечалось, австралийца подозревают в «причинении смерти в результате опасного вождения, неосторожного вождения и создания угрозы для жизни других людей». При этом уточнялось, что Деннис уже освобожден под залог и предстанет перед мировым судом Аделаиды в марте наступающего года.