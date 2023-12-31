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Австралийского велогонщика Роана Денниса заподозрили в убийстве жены

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Fotoreporter Sirotti Stefa
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Австралийского велогонщика, двукратного призера Олимпийских игр Роана Денниса заподозрили в убийстве жены, чемпионки мира по велоспорту на треке Мелиссы Хоскинс. Об этом сообщило агентство RMC Sport в воскресенье, 31 декабря.

«Ушедший из спорта после окончания сезона, Роан Деннис был арестован в Аделаиде австралийской полицией по подозрению в убийстве его жены. <…> 33-летний мужчина якобы сбил жену своей машиной», — передает агентство.

Как отмечается, австралийца подозревают в «причинении смерти в результате опасного вождения, неосторожного вождения и создания угрозы для жизни других людей».

При этом уточняется, что Деннис уже освобожден под залог и предстанет перед мировым судом Аделаиды в марте наступающего года.

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В конце ноября сообщалось, что южноафриканскому бегуну-паралимпийцу Оскару Писториусу, осужденному за убийство подруги, удовлетворили заявление об условно-досрочном освобождении (УДО). 37-летний бывший спортсмен сможет выйти на свободу 5 января. Он должен будет соблюдать ряд условий до полного погашения судимости.

Писториус был приговорен к тюремному сроку после того, как 14 февраля 2013 года застрелил дома свою подругу Риву Стенкамп. Первоначально он получил наказание в виде пяти лет лишения свободы по обвинению в непредумышленном убийство и вышел из тюрьмы по УДО в 2015 году. В дальнейшем дело Писториуса было пересмотрено, он был обвинен в убийстве и приговорен к шести годам тюрьмы. После апелляции срок наказания был увеличен до 13 лет 5 месяцев.

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