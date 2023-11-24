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Осужденному за убийство паралимпийцу Писториусу одобрили УДО

Sky News: осужденный за убийство паралимпиец Писториус выходит на свободу
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Фото: REUTERS/Siphiwe Sibeko
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Южноафриканскому бегуну-паралимпийцу Оскару Писториусу, осужденному за убийство подруги, удовлетворили заявление об условно-досрочном освобождении (УДО). Об этом 24 ноября сообщил телеканал Sky News со ссылкой на департамент исправительных учреждений.

37-летний бывший спортсмен сможет выйти на свободу 5 января. Он должен будет соблюдать ряд условий до полного погашения судимости.

Писториус уже подавал заявление на УДО в марте этого года, но оно не было удовлетворено на основании того, что не прошел необходимый для этого срок. Его защита установила, что при его расчете была совершена ошибка, и выиграла апелляцию в Конституционном суде. Со второй попытки его заявление на УДО было удовлетворено.

Писториус был приговорен к тюремному сроку после того, как 14 февраля 2013 года застрелил дома свою подругу Риву Стенкамп. Первоначально он получил наказание в виде пяти лет лишения свободы по обвинению в непредумышленном убийство и вышел из тюрьмы по УДО в 2015 году. В дальнейшем дело Писториуса было пересмотрено, он был обвинен в убийстве и приговорен к шести годам тюрьмы. После апелляции срок наказания был увеличен до 13 лет 5 месяцев.

Писториус родился без малоберцовых костей, в 11 месяцев ему были удалены обе стопы. Он стал паралимпийским легкоатлетом и участвовал в забегах на дистанции от 100 до 400 м. Он одержал шесть побед на Паралимпийских играх с 2004 по 2012 год, а также выиграл серебряную медаль в эстафете 4 х 400 м на чемпионате мира среди здоровых спортсменов. В 2012 году Писториус стал первым участником Олимпийских игр с двойной ампутацией ног.

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14 ноября в городе Шеффилде в Великобритании арестовали хоккеиста Мэтта Петгрейва, который порезал игрока Адама Джонсона во время матча, после чего тот умер. Арестованного спортсмена подозревают в непредумышленном убийстве.

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