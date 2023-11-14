Хоккеиста арестовали после смерти другого игрока из-за ранения коньком

В городе Шеффилде в Великобритании арестован хоккеист, который порезал Адама Джонсона во время матча, после чего тот умер. Об этом 14 ноября сообщает Sky News.

«Вскрытие подтвердило, что звезда, родившаяся в Миннесоте, умерла в результате смертельной травмы шеи», — сообщают журналисты.

Арестованного спортсмена подозревают в непредумышленном убийстве. Как сообщает издание Human Events, речь идет о Мэтте Петгрейве. Журналисты утверждают, что именно лезвие конька Петгрейва во время матча перерезало Джонсону шею.

Хоккейный клуб «Ноттингем Пантерс» 29 октября сообщил о смерти своего нападающего Адама Джонсона во время матча высшей хоккейной лиги Великобритании. Во время игры один из хоккеистов «Ноттингем Пантерс» столкнулся с другим из «Шеффилд Стилерс». В итоге соперник отлетел прямо на Джонсона и лезвием конька задел его шею. В результате несчастного случая тот скончался.