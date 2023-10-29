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Хоккеист Адам Джонсон умер после пореза шеи коньком во время матча

Хоккеист Адам Джонсон умер после того, как получил порез шеи коньком во время матча
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Фото: vk.com/nhlrepublic
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Нападающий «Ноттингем Пантерс» Адам Джонсон умер после того, как получил порез шеи лезвием конька во время матча высшей хоккейной лиги Великобритании. Об этом 29 октября сообщает хоккейный клуб.

«Ноттингем Пантерс» действительно опустошены известием о том, что Адам Джонсон трагически скончался в результате несчастного случая на игре в Шеффилде прошлой ночью», — пишет ХК на странице в соцсети X (бывшей Twitter).

Так, во время игры один из хоккеистов «Ноттингем Пантерс» столкнулся с другим из «Шеффилд Стилерс». В итоге соперник отлетел прямо на Джонсона и лезвием конька задел его шею. Оба упали на лед. После этого нападающий «Ноттингем Пантерс» попытался встать, но у него не вышло. Джонсону помогли покинуть лед судьи и другие игроки.

В результате несчастного случая он скончался, медикам не удалось спасти его жизнь.

Джонсон выступал в Национальной хоккейной лиге в составе «Питтсбурга». С 2018 по 2020 год он успел провести 13 матчей за этот клуб. На его счету 5 (1+4) очков.

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