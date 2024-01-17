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С ХК «Сибирь» сняли четыре очка за нарушение лимита на легионеров

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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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Хоккейному клубу «Сибирь» присудили четыре технических поражения в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за нарушения лимита на легионеров. Об этом 17 января сообщила пресс-служба КХЛ.

В играх с «Авангардом», «Автомобилистом» и в двух матчах с «Барысом» в составе команды были четыре игрока со статусом «иностранный игрок». Речь идет об Энди Андреоффе, Тэйлоре Беке, Треворе Мерфи и Федоре Гордееве. Проверка показала, что у Гордеева при наличии российского гражданства нет права выступать за сборную России, так как у него имеется американское спортивное гражданство.

В четырех матчах с участием этих игроков «Сибирь» набрала четыре очка, которых в результате технических поражений будет лишена. Результаты двух игр, в которых новосибирская команда потерпела поражения в основное время, останутся прежними. Также сохранится индивидуальная статистика хоккеистах во всех четырех встречах.

«Сибирь» с 51 очком по итогам сезона опустилась на девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, пропустив вперед «Нефтехимик».

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Ранее в этот день омский «Авангард» обыграл московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла в Омске и завершилась со счетом 4:1. Хозяева льда продлили серию побед в лиге до шести матчей.

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